Las mujeres, el trabajo y la pandemia

Oiga ¡qué desastre! Antes de la pandemia la proporción de mujeres en edad de trabajar -y que estaba trabajando- era de 52%, pero a finales del 2020 nos mandaron a casa y este porcentaje bajó a 46%, son cifras correspondientes a Latinoamérica. Se considera un retroceso de hasta 10 años en los avances logrados en cuanto a la inclusión laboral de las mujeres.

Si a la pandemia le sumamos que nos dejaron sin guarderías en México ¿y ahora qué hacemos con los hijos? y ahí nos tienen, en casa, sin trabajo, con pandemia y con harta necesidad. Se ha hablado de recuperación de empleo, pero ¡se refieren a los hombres! nosotras seguimos en casa. ¿Por qué le cuento todo esto? verá Usted, se me ocurrió algo que derivó en un lanzamiento de un proyecto: ADK Woman. Le cuento.

Necesidad: Como en todo el mundo, en México, las familias y los hogares se han transformado. Actualmente hay 35 millones de hogares, de los cuales 10 millones son encabezados por mujeres, y derivado de la pandemia, muchas se quedaron sin trabajo o bien con reducción de salario.

Propuesta: Necesitamos generar empleos para esas mujeres, hay de dos sopas, o las enseñamos a emprender o les conseguimos trabajo remoto.

Qué hacer: Generar una oferta para esta demanda. Creamos las condiciones para hacer una plataforma que conecte mujeres empresarias que ofrecen trabajo remoto con aquellas mujeres que lo necesitan.

Cómo hacerlo: si Usted me lee desde hace mucho, recordará que una semana sí, y la otra también, yo insistía en la digitalización de las empresas; la emergencia sanitaria vino a obligarnos de manera urgente a hacerlo. Entonces necesitamos incorporar la tecnología y la digitalización a todas las participantes potenciales de la comunidad digital. Ejemplo: si una empresaria no sabe las bondades de ofrecer trabajo remoto, la vamos a poner en antecedentes, con webinars, cursos, etc. si por otro lado una mujer (cualquiera que sea su situación) necesita un trabajo remoto, entonces la vamos a capacitar para ocupar esa vacante disponible.

Cuándo sucederá: hoy fue el lanzamiento oficial de www.adkwoman.org, empezamos oficialmente a captar participantes para que todo esto suceda, así que si Usted que me lee quiere ayudarnos a lograr nuestros objetivos, por favor entre y regístrese. Aunque está dirigido a mujeres, la verdad es que necesitamos a todos a bordo ¡ayúdennos! ¡no tenemos quien nos cuide a los chamacos!

Cuales son los indicadores: cada determinado tiempo, mostraremos los resultados en el sitio web, cuantas vacantes hubo, y cuantas fueron ocupadas, también llevaremos el récord de a cuantas mujeres les hemos cambiado la vida.

Por qué estoy haciendo esto: he trabajado con comunidades de mujeres, y he aprendido que la mujer es el núcleo de la familia, si ella está sana, feliz, todo su entorno florecerá, hay que ayudar a una mujer porque al hacerlo impactas a toda su familia; y la mejor forma es generar empleo, no regalar dinero. Si esa mujer está desesperada, frustrada, infeliz, deja solos a sus hijos porque no le queda opción ¿qué cree que sucederá? Paso a pasito creo que podemos abonar a que esta humanidad mejore ¿me ayuda?

* La autora es estratega de marketing, directora de Adirektiva, miembro de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias.