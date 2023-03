Las cartas desde el más allá: La de Enrique Fonseca a Ethan Gabriel Salas

Mi admirado Ethan: Cuando uno tiene tántas condiciones para el beisbol como tú, hay que cuidarse de una sola persona, es decir, de uno mismo. Te lo digo, no porque seas mala gente, sino por todo lo contrario, eres tan buen muchacho, que puedes dañar tus habilidades sin darte cuenta.

Ha ocurrido muchas veces. Es decir, los jóvenes inexpertos, seguros de sus posibilidades extraordinarias, abusan de cómo usarlas, y por eso tienen que irse del ambiente muy temprano. Mi consejo es: Cuídate cuanto puedas y atiende al máximo lo que indiquen el mánager, los coaches y los trainers.

Por si lo ignoras, fui uno de los dos catchers de los héroes venezolanos de 1941 en La Habana. El otro fue Guillermo Vento. Jugábamos una vez cada uno y creo que ese reposo diario fue muy bueno, porque nos mantuvo descansados y en forma.

Por supuesto que ninguno de aquellos peloteros había tenido los entrenadores de ustedes desde las Academias. Éramos producto de lo que inventábamos nosotros mismos. Tampoco, desde luego, existía el dinero de hoy día. ¡Imagínate! sólo por firmar, los Padres te pagaron, a los 16 años de edad, cinco millones 600 mil dólares.

Si me hubieran dicho que me iban a entregar una suma así, me hubiera vuelto loco.

Pero tú eres un catcher muy especial, en una época muy especial, que has caído en poder de una organización muy especial.

Los Padres son el equipo de las Mayores que ha hecho más notables movimientos en los últimos tiempos. Firmaron a Xander Bogaerts, retuvieron a Manny Machado, y se negaron a salir de Juan Soto y de Josh Hader. Además, han demostrado que no les hace falta alguna Fernando Tatis.

Y ahora, en tí, tienen al prospecto más asombroso, porque, bateador zurdo, les sacas la bola con igual facilidad a derechos que a zurdos, utilizando un swing natural, de fluidez impresionante. Además, eres el cátcher que más pronto suelta la bola cuando tiras a las bases. Eso dicen scouts de los Padres. Y aquí lo que reportan los de “Baseball América”:

“Ethan Salas, quien mide seis pies y pesa 148 libras, es nativo de Caracas, Venezuela (ésto es un error, ya que tus padres son venezolanos, pero naciste en Kissimee, Florida).

“Su cuerpo es prometedor, por atlético. Para su edad, 16 años, posee inmensas habilidades de receptor. Se mantiene muy quieto tras el home, dirige muy bien a los lanzadores, bloquea con excelente técnica y no sólo tira rápidamente a las bases, sino que también pone la pelota donde debe ser”.

Mi estimado Ethan: En este Más Acá, que ustedes llaman Más Allá, sabemos que vas a tener una larga carrera, plena de Series Mundiales. Disfrútala… Enrique.