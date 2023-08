Las carreras más estudiadas en México

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) realiza un análisis interesante sobre la cantidad de profesionistas que hay en el país y cuáles son las carreras más estudiadas.

A continuación, se muestra el listado de las 10 carreras más importantes que se puede consultar en la plataforma del IMCO (https://imco.org.mx/comparacarreras/ranking/profesionistas/2023/1):

1. Derecho 1,262,874 (8.7%)

2. Administración de Empresas 1,234,436 (8.5%)

3. Contabilidad 1,150,680 (7.9%)

4. Psicología 585,798 (4.0%)

5. Formación Docente en Educación 539,107 (3.7%)

6. Ingeniería Industrial 522,768 (3.6%)

7. Desarrollo de Software 510,306 (3.5%)

8. Enfermería 508,518 (3.5%)

9. Ciencias de la Educación 502,478 (3.5%)

10. Ingeniería en Electrónica 396,682 (2.7%)

Lo que podemos destacar de la educación superior es que continúa una alta concentración de estudiantes en pocas licenciaturas e ingenierías a pesar de existir una amplia variedad de opciones para estudiar. ¡El 50 por ciento de los egresados totales son de sólo estas 10 carreras!

Entre los cambios que presenta este listado 2023 con respecto a años anteriores es que por primera vez los profesionistas del derecho superan a los administradores de empresas y contadores. Sin embargo, continúan las mismas licenciaturas en los cinco primeros lugares.

En la misma plataforma se puede consultar cuánto perciben de ingreso mensual promedio, que tan seguro es el retorno de la inversión, cuál es la tasa de formalidad y desempleo por carrera. Enseguida se pone el ingreso mensual por estas mismas carreras, la calidad de la inversión comparada con otras carreras de universidades públicas, y el lugar en el que se encuentra de acuerdo con lo que se percibe:

1. Derecho $19,829.00 Insegura (17)

2. Administración de Empresas $20,376.00 Buena (15)

3. Contabilidad $20,446.00 Buena (14)

4. Psicología $17,091.00 Insegura (32)

5. Formación Docente en Educación $15,764.00 Excelente (39)

6. Ingeniería Industrial $21,829.00 Buena (11)

7. Desarrollo de Software $20,695.00 Buena (13)

8. Enfermería $17,559.00 Buena (29)

9. Ciencias de la Educación $18,676.00 Excelente (24)

10. Ingeniería en Electrónica $22,877.00 Buena (4)

El IMCO desagrega también los ingresos por edad, por sector formal o informal y también para aquellos que cuentan con estudios de posgrado. Un aspecto muy importante es que, dependiendo de la carrera, para aquellos que estudian un posgrado, los ingresos mensuales se incrementan entre por lo menos un cuarenta y hasta un 60 por ciento.

Las demandas actuales del sector productivo son de personas más preparadas y un posgrado incrementa la productividad. Una persona más productiva gana más y es mucho más probable que esté en el sector formal contribuyendo al pago de impuestos.

Desafortunadamente el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (CONAHCYT) no considera estratégico apoyar a los estudiantes de las áreas administrativas y de negocios, entre otras (afectando alrededor de un 40 por ciento de estudiantes becarios). Si en la actual administración ya no se puede hacer mucho, esperemos que la siguiente administración, independientemente del partido, comprenda que no hay nada más estratégico que invertir en salud y educación. La educación es la única forma de promover el ascenso social, la igualdad de oportunidades y la disminución de desigualdades económicas

Toca a la sociedad trabajar para el desarrollo de nuevas vocaciones a nivel de preparatorias e instituciones de educación superior y revertir esta concentración en pocas opciones educativas. La cuarta revolución industrial exige ciudadanos más y mejor preparados y con la capacidad de adaptarse y aprender nuevas cosas. Los estudios de posgrado y la educación continua dejaron de ser un lujo y se convirtieron en una necesidad. Sociedad que no invierte en sus niños y jóvenes, no merece futuro.

*- El autor es director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UABC, Doctor en Economía por la UABC con maestría en Desarrollo Regional por el Colegio de la Frontera Norte.