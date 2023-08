Las campañas ya iniciaron

Adelantados, algunos disfrazados de escritores, y todos promoviendo sus “grandes talentos”, distintas visiones y soluciones del país, hemos recibido en las últimas semanas una gran cantidad de información electorera por distintos medios. El partido en el poder y su proceso de “democracia interna” ya muestra síntomas de fracturas. Era de esperarse. La candidata oficial se limita a imitar/obedecer a su jefe y promover sus grandes logros en la ciudad de México. El ex Secretario de Relaciones Exteriores ya se pronunció ante los acarreos y por más que desea agradar a su jefe, sabe que no es el favorito. Los otros candidatos del partido en el poder, sólo están participando en el proceso para asegurar posiciones. En el lado de la competencia, que en un principio se veía pálido y sin ninguna posibilidad, nació una precandidata impulsada por el mismo Jefe del Ejecutivo, quien de manera impredecible la catapultó y le dio presencia nacional, y hoy la señora “X” con su bonita historia de superación y éxito profesional, además de su carácter irreverente y mal hablada, se ha convertido en la única ilusión de los que ansían un cambio de rumbo. El actual gobierno – a mi parecer y después de tantas promesas para arreglar los desafíos nacionales- no los ha podido resolver. Tenemos grandes áreas de oportunidad en seguridad, salud, infraestructura, estado de derecho, transparencia y educación. Celebro la estabilidad macroeconómica que se ha mantenido y también la disminución de la pobreza (impulsada en gran parte por el aumento de los salarios), aunque la pobreza extrema sigue aumentando. El próximo mes será de definiciones y tendremos ya los candidatos oficiales.

En Coparmex escuchamos a todas las voces. Es muy importante recibir las ideas y propuestas de todos aquellos que aspiran a gobernarnos. Nosotros siempre escuchamos y también proponemos. En los próximos meses tendremos los “diálogos por la democracia” en donde habremos de tener una conversación con los candidatos y candidatas. El sector empresarial escuchará -siempre con respeto a todos- y estaremos listos para presentar nuestras propuestas para un mejor país. Estaremos muy atentos a que se respeten las reglas del juego, todo nuestro apoyo al Instituto Nacional Electoral (INE), y promoveremos la participación ciudadana en la construcción de nuestra democracia.

México necesita un modelo de país con desarrollo inclusivo, donde nadie se quede fuera y que todos tengamos oportunidades. Porque nadie es mejor que todos juntos. Más y mejores empresarios.

*El autor es Presidente de Coparmex Tijuana.