El título de esta columna pretende dilucidar la verdad de las vacunas contra el Covid-19: hay que vacunarse. No hay otra salida posible para la pandemia ni manera más contundente de salvar nuestra propia vida y la de nuestros seres queridos. Por eso hay que escuchar los consejos de nuestras autoridades y especialmente de la Secretaría de Salud de Baja California.

Vamos a ser claros, según el último reporte de las autoridades estatales 72.7 de los adultos de Baja California ya cuentan con esquema completo contra el Covid-19, y, si se toma en cuenta la posibilidad de que otro 10 por ciento esté esperando la segunda dosis de Astrazeneca, uno de cada cinco adultos del estado no fue a ponerse la vacuna.

Una quinta parte de la población considera que vacunarse no es importante o incluso es hasta nocivo, lo cual se convierte en un acto de lesa humanidad. Basta ver que más de ocho mil 700 bajacalifornianos, según cifras oficiales, perecieron a causa de un virus inesperado que ha cambiado a la humanidad desde la médula.

En honor a ellos y a la población en riesgo hay que ir a vacunarse sin importar la marca y la farmacéutica que la produce, ya que todas han demostrado servir para los objetivos que se plantearon a la hora de hacer los estudios clínicos.

No acudir a colocarse la vacuna es sin duda alguna un acto cuando menos irresponsable, por lo que hay que estar al pendiente y a acudir cuando las autoridades señalen y donde las autoridades determinen. Si salvar la vida y la de nuestros seres queridos no fuera suficiente, otra de las cosas para las cuales será necesario vacunarse es lo que ya dijeron las autoridades: que no habrá acceso a eventos masivos si uno no decide ir a colocarse el biológico.

No habrá posibilidad de asistir a eventos si no demostramos de manera fidedigna que ya hay una vacuna en nuestro organismo. ¿Sigue sin ser suficiente? No será posible viajar si no nos vacunamos, no será posible vacacionar o visitar a seres queridos que vivan en otras regiones del país o incluso en el extranjero.

Por si los eventos y la vida no son suficientes, tampoco podremos viajar o cruzar a Estados Unidos. Si algún antivacunas cree que puede no vacunarse, falsificar un certificado y acreditar mentirosamente el haberse vacunado, hay que decir que la Ciudad de México ya anunció que se sancionará con prisión, tal y como ocurre con otros documentos, a quien se atreva a falsificar los certificados.

Además, las primeras dosis de la vacuna serán escasas si es que no se mantienen detenidas por largos periodos, por lo que no aprovechar esas oportunidades es un acto irresponsable que afecta la vida de la sociedad en general, de nuestros seres queridos y de nosotros mismos.

En este caso, como nos ha enseñado la pandemia, hay ocasiones en que cuidarse a uno mismo es la principal y mejor herramienta para velar por el bienestar de los demás.

*El autor es periodista con 25 años de carrera, ha encabezado noticieros en la televisión internacional; ganó el premio Nacional de Periodismo y ha sido académico, además dirige la página www.alfredoalvarez.mx.