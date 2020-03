La verdad acerca de las Grandes Ligas en México

“Hijo mío…: Es un crimen que estudies medicina, si tienes tan buena letra”… Dick Secades.-

Si coronavirus lo permite, esta columna cumplirá, en octubre, 60 años de prestar servicio diario, de lunes a domingo.

Hoy es Día del Correo, como todos los miércoles. ¿Enviaste la población o la ciudad desde donde escribes? Muchas gracias.

Tomás Rodríguez P. de México D.F. acusa: “Ud. es un pobre viejo amargado y anti-mexicano. Varias veces ha escrito que esta Ciudad de México, Monterrey, Hermosillo y Culiacán no podrían mantener equipos de Grandes Ligas, mientras todos los juegos de exhibición celebrados aquí han sido exitosos. En Monterrey hasta juegos de las temporadas. Por otra parte, ya en la capital, tenemos un estadio de Grandes Ligas”.

Amigo Tommy: Es cierto, Ciudad de México, Monterrey, Culiacán y Hermosillo son grandes e importantes urbes, muy apropiadas para la pelota mexicana y para juegos de entrenamientos. Pero no podrían patrocinar un equipo de Grandes Ligas durante 81 juegos por año. Ni hay en México quien pueda y quiera invertir unos tres mil millones de dólares para comprar la franquicia e instalar el club. Solo en honorarios de bigleaguers, hay que pagar entre cien y 300 millones de dólares anuales, más 10 equipos de las menores, personal de oficinas, scouts y las etcéteras el caso. Del otro lado, no hay posibilidades de que los espectadores paguen entre 10 y 150 dólares por boleto, ni que los anunciantes inviertan los cientos de miles de dólares necesarios. Averigua mejor el caso y después hablamos.

Asdrúbal Chumaceiro, de Maracaibo, pregunta: “¿Cierto que Wilson Álvarez tiró no hit no run en el primer juego que abría en Grandes Ligas?”.

Amigo Rubo: No. Pero sí fue en la segunda aparición del zurdo zuliano, el 11 de agosto, de 1991, frente a los Orioles, a quienes venció 7-0 en el Memorial Stadium de Báltimore, ante 40 mil 455 personas, en 2.45 horas. En su anterior juego, enfrentó a cinco bateadores y no pudo hacer out a ninguno.

Bernardo Inzunza, de Culiacán, pregunt…: “Barry Bonds sacó 762 jonrones, Hank Aaron 755 y Babe Ruth 714, y son los líderes en las Mayores, pero ¿quién encabeza a los jonroneros en las menores?”.

Amigo Rey: Con 433 jonrones, ese liderazgo lo ostenta Mike Hessman, quien jugó durante 19 años en las menores, hasta 2015. Remolcó mil 207 carreras, pero su promedio al bate fue de 233, lo que le frenó el viaje a las Grandes Ligas hasta muy tarde, cuando solo estuvo por esas alturas en partes de cinco temporadas con Bravos, Tigres y Mets. Bateó pata 188, 14 jonrones y 33 impulsadas. Mike jugó también en Japón, en Culiacán con los Tomateros y en Maracay con los Tigres.

