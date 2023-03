La realidad en el día de la mujer

Todos en este mundo hemos sido creados con un cascarón o envoltura externa, diferentes unos de otros. Ese cascarón es el que nos hace ver a alguien gordo, o chaparro, o moreno o peor aún, por su color de piel, verlo diferente, como ocurrió durante siglos, permitiendo discriminar a otros seres, llegando a utilizarlos como esclavos, encerrándolos incluso en mazmorras tan solo por tener un color de piel distinto de la mayoría.

Efectivamente, esa tonta envoltura hace que muchos traten mal a otros que se declaran gay o que tienen una característica física, que no un defecto, que los hace diferentes de los demás. Si no tienes 10 dedos en las manos o 2 piernas, tu envoltura no sirve y entonces eres cojo o manco o si tu envoltura no te permite ver, caminar o razonar como los demás, te diremos ciego, minusválido o tonto. También ese cascarón puede hacerte sufrir por el hecho de que eres guatemalteco o africano y no inglés o alemán o de ojos azules.

Sin embargo, la peor discriminación la vemos hacia esos seres hermosos que son las mujeres: nuestras madres, hermanas, esposas o hijas que, por el hecho de serlo en un mundo machista, son presa de algunos hombres que se sienten superiores y con derecho a golpear, sobajar, violar o vender a una mujer para el placer de los demás.

Nos queda muy claro que, en el tema de la violencia, la mujer es la principal víctima de agresión de todos los tipos (físicas, sexuales, psíquicas) y en muchos campos (trabajo, familia, sociedad...) y la más común se presenta todavía en el ámbito familiar, no solo por el cónyuge sino también por sus padres y hermanos, así como de la de sus hijos.

Paradójicamente, hoy en día, en pleno siglo XXI, encontramos casos como el de los Talibanes en Afganistán que les prohíbe a las mujeres estudiar, trabajar o simplemente hablar con cualquier hombre, obligadas a utilizar, tanto en Afganistán como en muchos países musulmanes, la “burka”, que les cubre toda la cabeza y el cuerpo, incluido los ojos y que, para mirar, posee una malla de tela cosida al burka.

Peor aún es la aberrante “ablación”, que es aquella operación practicada con objetivo de eliminar en las mujeres el placer sexual. Egipto, según datos de la Encuesta Demográfica y de Salud (DHS), ha revelado su práctica reiterada, al grado de que el 97% de las mujeres egipcias casadas mayores de 50 años habían sido sometidas a dicha práctica en su juventud.

Adicionalmente la ONU indica que Sudán es uno de los países donde más se practica la ablación en el 86,6% de niñas y mujeres de entre 15 y 49 años.

Estas terribles prácticas han hecho que el 6 de febrero de cada año fuera declarado desde el 2003, como el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina.

Falta mucho para lograr que ese cascarón que nos hace ser gordos, altos, pecosos, rubios, hombres o mujeres, pese menos que nuestro interior.

Suena complicado, pero lo valioso de nosotros está detrás de esa envoltura, nuestro corazón.

Feliz día de la Mujer.

*- El autor es asesor empresarial en cabildeo.