La nueva tendencia para niñas, VSCO GIRL

Hace pocos años, las tendencias sobre todo en moda nacían en televisión, revistas o pasarelas, gracias a que artistas reflejaban diversos estilos que las niñas decidían adoptar, pero hoy es diferente; los jóvenes tienen al alcance las redes sociales o aplicaciones, donde tienen todo en conjunto y aquí es donde nace VSCO girl, un tema que está causando controversia porque es algo completamente distinto a los estándares que estamos acostumbrados a ver.

Empecemos, ¿qué es VSCO girl?: Girl, en su traducción al español, es chica, y VSCO es una aplicación similar a Instagram en donde puedes tomar fotos, editarlas con filtros de un estilo determinado y al final las compartes, la diferencia de esta app a otras que van dedicadas a jóvenes es que realmente la plataforma está llena de niñas y algunos niños que está formando su propio estilo, en este caso denominado Chicas VSCO.

Y como todo grupo social tiene su propia manera de vestir, actuar y hasta de hablar, en cuanto a su estética es algo parecido a la moda que se utilizaba en los 90’s combinada con el estilo de los surfistas, en donde llevan donas o conocidos como coleteros pero no precisamente en el cabello sino como pulseras, camisas holgadas, shorts y collares de conchas, nada de maquillaje y ondas playeras para el cabello, en cuanto a su calzado sus favoritos son los crocs, los birkenstock y los vans a cuadros.

Pero lo que no puede faltar para complementar su atuendo es una mochila de la marca fjallraven Kanken, artículo que cuesta 80 dólares, que serían unos mil 500 pesos mexicanos aproximadamente, mercancía que ha causado mucha controversia por ser una mochila costosa pero esto es por una razón, o mejor dicho una historia detrás de ella, dado que por cada compra que realices de una mochila ayudas con 500 pesos a The Swedish Arctic Fox Project, un proyecto que ayuda a preservar la vida de los zorros del ártico, que está en peligro de extinción gracias al cambio climático y la caza ilegal para la industria peletera (industria dedicada a la elaboración indumentaria, cuero y piel animal).

Entonces si restamos 500 pesos al precio real queda en mil pesos, que es lo que suele costar cualquiera incluso en el súper, pero la diferencia es que estamos ayudando al planeta.

Pero si tú dices, no puedo gastar en una mochila así pero quiero aportar mi granito de arena, ¡aún puedes hacerlo!, usa botellas y cubiertos de acero inoxidable para no contaminar con desechables que al final se van a nuestros mares y contaminan de una manera brutal y aquí es donde vamos al siguiente punto que es la ideología que tienen las VSCO girl, ellas apoyan la idea de salvar a las tortugas y a los animales, por eso el hecho de no utilizar plástico.

Hasta el momento han llovido críticas por la manera de pensar de las VSCO girl, pero yo creo que tomarlas como referencia no tiene nada de malo, dado que para el tiempo en el que estamos, las niñas solo ven en redes sociales modelos con ropa ajustada, extensiones, pestañas postizas, cuerpos exuberantes que a su edad no llegarán a tener y empiezan a tener complejos con sus cuerpos a una edad muy temprana, entonces... ¿por qué no apoyar una idea que va dedicada directamente a ellas y con un buen fin?, ahora cuéntame tú, ¿apoyas la idea de las VSCO girl?

*Akari es youtuber del canal Akari Beauty Official, cuenta con más del millón de seguidores. Sus contenidos son: Vlogs, Challenge, DiY’s, reviews y todo lo relacionado a la cultura asiática.