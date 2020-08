La nueva ‘normalidad’ educativa

Estamos iniciando en México y muchas otras partes del mundo, un nuevo sistema de educación, a falta del tradicional que es el presencial. Debido a la pandemia que a todos nos ha afectado, y dado que no podemos estar arriesgándonos a enfermarnos asistiendo a clases, es que se creó la educación a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Desde luego nadie lo ha hecho y no sabemos qué tan buena resultará esta experiencia. Lo que sí sabemos es que es con la mejor de las intenciones, para que sobre todo la juventud, no pierda más tiempo en su aprendizaje. Aunque esperamos el éxito, por el bien de nuestros hijos, el nuestro y todo el sistema educativo, va a tener que haber una supervisión extrema para ver su funcionamiento real.

Un problema es que con eso de que ya todo mundo opinamos de todo, sepamos o no de los temas, ya estamos viendo en las redes sociales, que hay gente hablando pros y contras del sistema. Nadie puede hablar de lo que comienza a probarse. Los resultados se verán avanzadas las clases, con todo y la pandemia, con las voces negativas que quieren que todo salga mal; y las voces positivas que esperan todo vaya bien.

El entorno educativo ha sido afectado por la pandemia y habrá consecuencias para los estudiantes y para los profesores en cada nivel de estudios: preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad y posgrados. Ciertamente, los sectores involucrados tendrán que revisar y debatir sobre las preocupaciones y los beneficios para desarrollar un camino futuro y acercar el éxito a los estudiantes.

Todos deberíamos de estar atentos para ir perfeccionando el sistema en la marcha. Fíjese usted cuántos actores contempla. Primero están los alumnos, desde el kínder hasta la universidad. Luego están los padres. Luego están los maestros de todos los grados; y después están todas las autoridades de educación que tienen entre manos este paquete, desde los directores de las escuelas, hasta los inspectores y las autoridades municipales, estatales y federales.

Los expertos mundiales de educación visualizan tres tendencias: “Sobre el rol de maestros y alumnos, la pandemia ha fortalecido algunas variables: La importancia de una comunicación efectiva en el proceso de aprendizaje. Continuar el proceso educativo es posible bajo una variedad de condiciones y circunstancias. Los estudiantes deben abogar y luchar activamente por su aprendizaje (sus padres, en su defecto).

Total, que este periodo atípico resalta los beneficios de organizar las cosas en conjunto. El educador dará mayor importancia a las interacciones. El estudiante, apreciará más la presencia de un profesor dedicado, mismo que no tendrá por el momento más que a distancia. Y un sinfín de cosas que saldrán para su estudio. Y ahora, se quiera o no, todos deberemos de estar más cerca de la tecnología que del papel. Para unos es una oportunidad; pero para otros, será un completo desafío.

Como se ve, el esfuerzo es grande y colectivo. Todos deberíamos desear el éxito.

* El autor es consultor en participación ciudadana, desarrollo social y cultura de la legalidad.