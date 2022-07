La noticia son Soto-Boras y 500 millones de dólares

-o-o-oQue Juan Soto y su agente, Scott Boras hayan rechazado la oferta de los Nationals, de 440 millones de dólares por 15 temporadas, ha sido de tal impacto, que todo lo de la actual campaña ha sido echado a un lado como noticia. Incluso los más notables números

El caso Soto-Boras en espera por la firma de un contrato por 500 millones, ocupa mayor espacio que la posición rimbombante de los Yankees en la División del Este, hasta ayer, con 68-33, Blue Jays 55-45, Rays 53-47, Orioles 51-49, Medias Rojas 50-51.

Es noticia de mayor impacto lo de los 500 millones, que la opinión de Mariano Rivera, acerca de la velocidad de los actuales lanzadores.

Dijo el panamelo: “La velocidad por sí sola no es suficiente para lograr el éxito. Se resta importancia a los elementos vitales de los lanzamientos. Lo ideal es combinar velocidad con colocación. Y ahora no hay nada de esto en el juego.

A nadie le importa que Aaron Judge (Yankees) vaya camino a los 60 jonrones, ya con 41; y que le sigan, Ryle Schwarber (Phillies) 32, Yordán Álvarez (Astros) 30, Austin Riley (Bravos) 29 y Pete Alonso (Mets) 26.

Y menos cuentan los mejores promedios al bate ante la célebre oferta y la más célebre contra oferta: Luis Arráez (Twins) 336, Paúl Goldschmidh (Cardenales) 334, Rafael Devers (Medias Rojas) 324, Freddie Freeman (Dodgers) 319, Andrew Benintendi (Yankees) 316.

¡Óyeme! El nombre del aspirante a ser billonario, Juan Soto, no aparece entre esos líderes a la ofensiva. Porque, en su quinta temporada, a los 23 años de edad, sólo ha sacado 20 jonrones, batea para promedio de 243 y ha impulsado 45 carreras.

Entonces, ¿vale este dominicano por temporada, 33 millones 333 mil 333 dólares?... ¡Vaya usted a saber! Pero: “Soto reportedly turned down a 15-year, $440-millon extension offer by Washington, which later announced it would listen to trade offer for him”.

Así está el ambiente de los negocios en las Grandes Ligas.

Ayer desayunaba con unos amigos scouts en “El Camarón Borracho”, de Miami Beach, y uno de ellos me dijo algo preocupante…:

“Nuestro gerente-general, hace tiempo que no pregunta, como antes, cuál es el record del pelotero por el cual pretendemos negociar. Su pregunta es ahora…: “¿Cuáles son sus honorarios?”.

O sea, Judge ha disparado 41 jonrones y Arráez batea para 336, pero son inferiores a Soto, 20 y 243, porque éste, según Scott Boras, vale 500 millones.

*-El autor es periodista y analista de beisbol con más de 70 años de experiencia.