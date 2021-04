La inseguridad en Baja California imparable…

Se disparan los hechos violentos y crímenes en Baja California, ante la mirada pasiva de un gobernador Jaime Bonilla Valdez que se la ha pasado peleándose con todo el mundo, disque teniendo reuniones de seguridad poco productivas y ya sin sus mañaneras de chistoretes y dichos. Y tras su pleito con Arturo González Cruz, inició el proceso para expropiar el Club Campestre de Tijuana.

Hace semanas impactó a la sociedad bajacaliforniana el homicidio a golpes de dos menores, un niño de 5 años y una niña de 8, que, además, intentaron quemar sus cuerpecitos, todo por una deuda del padre de estos niños al crimen organizado, hechos registrados en Tijuana. Eso fue lo que informaron.

El Valle de Mexicali ha sido testigo del levantón de personas en diferentes ejidos, unos aparecen en San Luis Río Colorado, Sonora, ejecutados, otros no aparecen y unos más son asesinados en diferentes lugares. Mientras el discurso en esta época de campaña es de que en Mexicali se logró reducir los delitos, creo que quien lo dice vivió en otro Mexicali.

Octavio Sandoval, dirigente de Coparmex Mexicali señaló en conferencia de prensa que los homicidios dolosos en la ciudad y el Valle se han incrementado en un 300 por ciento y pide a la Guardia Nacional hacer un blindaje urgente, pero como la Coparmex ha criticado al propio presidente Andrés Manuel López Obrador y éste no ha dejado de llamarlos conservadores, no habrá acción de los militares enrolados en la Guardia Nacional.

La Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, la GESI que depende ahora de la Fiscalía General de Baja California no ha logrado avances sustanciales en la detención y consignación de homicidas, rateros, narcomenudistas, cobro de piso, etc., que operan en el estado, no quiero decir que no han hecho nada, solo que no a la velocidad y efectividad que demandamos los ciudadanos.

Jaime Bonilla Valdez acusó a Jorge Hank Rhon de ser el dirigente del Cártel Jalisco Nueva Generación que operan en esta entidad, tras darse a conocer un video del supuesto CJNG donde habla del propio gobernador y del Fiscal, Guillermo Ruíz, además dijo a estos “disque” integrantes del cártel que “perro que ladra no muerde”. Y pasó, dos vehículos de la FGR fueron quemados con bombas molotov, tras haber hecho advertencias en el mismo video que circuló en redes sociales.

Secuestros, desapariciones, levantamiento de mujeres, homicidios son delitos impactantes que dañan a la sociedad, con las campañas menos irán actuando.

Ante estos hechos violentos no hay proyecto de seguridad para Baja California, menos de los candidatos a la gubernatura, sé que hay candidatas que le apuestan a la prevención, construyendo escuelas de música o canchas deportivas, pero los resultados serían a muy largo plazo, mientras lo que urge es dar con los homicidas y detenerlos. Además, hablan de lugares comunes que jamás se cumplen: a) Coordinación con los tres niveles de gobierno (es mínima); b) Mayor capacitación a policías y ministeriales (fracaso de la academia de policía en Tecate); c) Exigir a las dependencias federales actúen en delitos de su competencia; d) Crear más centros culturales y deportivos; e) Combatir la drogadicción. Entre otros temas, es lo mismo que escuchamos cada campaña y por lo visto este gobierno también quedó a deber.

* El autor es periodista independiente.