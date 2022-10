La guerra de compadres

Mientras en Baja California hay muchos problemas de seguridad, de bacheo, de falta de profesores y más, unos compadres, conocidos, se enfrentan en los medios. Me refiero al Super Delegado Federal, Jesús Alejandro Ruía Uribe y el diputado local del Partido del Trabajo, Marco Antonio Blásquez Salinas.

Lo más extraño es ¿cómo se hicieron compadres si son opuestos? A lo mejor hubo amor en algún momento, pero el amor se fue.

Para el senador Jaime Bonilla Valdez y su equipo de PSN, encabezados por Marco Blásquez, se enfurecieron cuando Jesús Alejandro Ruíz empezó a alabar y apoyar públicamente a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda . Lo llamaron traidor y demás.

En su programa de PSN canal 45 y las estaciones de radio, Marcó Blásquez hja presentado una serie de caricaturas ridiculizando a su compadres Ruíz Uribe, en unas como borracho, ya que Ruíz Uribe le dedicó una canción llamada traición la que le dedicó a su compadre Blásquez,,claro después de que que lo llamó traidor. Blásquez.

Según el compadre Blásquez, el compadre Ruíz criticó a Bonilla por el conflicto que existe entre el ex gobernador y la actual gobernadora, cosa que es cierto ya que nomás hay que sintonizar PSN, el pleito sigue por parte de Bonilla y sus rurales. Que porque tomo partido a favor de Marina del Pilar.

Por su parte el compadre Ruíz dijo que nunca ha sido empleado de Bonilla como Blásquez, “yo jamás he recibido un solo centavo del ingeniero Bonilla, jamás he trabajado en ninguna de sus empresas, jamás cobré ppor ninguno de mis servicios, yo me encargué de todas las encuestas que se realizaron en el 18(2018) y le hice un traking diario y soy muy bueno para las encuestas, no cobré un solo centavo por eso ni por las asesorías políticas que le hice a Blásquez cuando era senador y desde luego también al ‘ingeniero’”.

Blásquez lo acusó de tres cosas:

1.- Ha evidenciado una actitud ingrata hacia a quien le debe su nombramiento como delegado federal. (Muy cierto); 2.- Se presta a hacer el trabajo sucio a la gobernadora (Marina del Pilar Ávila) y a su esposo Carlos Torres, no obstante que ambos buscaron destituirlo del cargo tan pronto resultó electa Marina y 3.- Ha mostrado sendos descuidos en su función como delegado (no especificó ninguno).

Ruíz Uribe, en Mexicali, calificó a Blásquez, su compadre, como perro de rancho: “El ‘ingeniero’ lo trata ahora (a Blásquez) como perro de rancho, les pongo un ejemplo, en el caso de Ayala (alcalde de Ensenada) le permite muy bien que interactúe con la gobernadora, que tenga una relación con todo el mundo que no se pelee con nadie, no lo pone a decir sandeces en ningún lado, lo deja que se cuide porque es su proyecto político, eso está bien que bueno que tenga esa actitud Ayala, es el proyecto político del ‘ingeniero’ y a este (Blásquez) le da el trato de perro de rancho, cómo es el perro de rancho, el que amarran en las fiestas y lo sueltan en los pleitos”. Por cierto que tras recomendarle el compadre Ruíz a Bonilla un abogado, hoy sigue siendo senador de la República. Blásquez mostró su cariño a toda la familia de Ruíz, esposa, mamá y papá, pero insiste que es ingrato. Ruíz Uribe despotrica en contra del Blásquez y el compadre Blásquez termina diciendo que él sí come sapos. La historia de cómo la política dentro de Morena destruye compadrazgos y como dice el dicho “no hay compadre que no haga daño…

*El autor es Periodista independiente