La conversación sobre mujeres

Estamos de moda las mujeres, tristemente por el tema de la violencia ¿qué papel juegan las redes sociales en todo esto? me voy a enfocar en cómo la comunicación digital tiene el poder de cambiar las conversaciones.

¿Se acuerdan de aquella película de “Wag the dog”? Protagonizada por Dustin Hoffman y Robert De Niro, creo que en español le pusieron “cortina de humo”, si no la ha visto es buena oportunidad. Bueno, se trata de cómo un par de estrategas cambian la percepción con una serie de eventos que eran producto de su imaginación, es un monumento al cinismo, esa película salió en 1997; ahora imagínese 22 años después con el poder de las redes sociales. Eso está pasando ahora.

Hay algo que siempre ha dicho mi mamá y que ahora les comparto, “todo eso ha sucedido siempre, nada más que no nos enterábamos” se refiere a los asesinatos, a la violencia contra las mujeres y en parte tiene razón, pero hoy como “sí sabemos” se abrió esa conversación al grado de que mi hija (y muchas de su edad) está muy involucrada con el tema del paro nacional del 9 de marzo, me envió el flyer por WhatsApp, tiene 16 años.

Después vi que compartió algo que realmente resumió todo: “No todos los hombres, pero sí todas las mujeres. No todos son acosadores pero todas nos hemos sentido acosadas alguna vez. Todas estamos ya muertas de miedo. No tenemos un radar para detectar violadores y/o feminicidas (ojalá). Así que disculpa si nuestro intento por sobrevivir te hiere el orgullo”. No sé quién lo escribió pero me pareció que dio en el blanco.

He leído muchas opiniones en redes sociales, a favor, en contra... pero hay algo que me llama la atención y es justamente un evento sucedido en Hermosillo, el 23 de febrero se llevó a cabo una manifestación convocada por la UNISON, el tema: La violencia contra las mujeres, todo iba bien, poco a poco iban llegando, una manifestación que crecía… yo no estaba en la ciudad (ahí vivo), la seguí por Twitter, de repente empiezo a leer que mujeres hicieron destrozos, al puro estilo hooligans ¿qué pasó?

¿A quién le conviene cambiar la conversación? ¿a quién le creemos? ¿cómo un movimiento pacífico se convirtió en un circo? ¿se da cuenta del poder de las redes sociales? todo, absolutamente todo comunica, es cosa de escarbar un poco y se encontrarán respuestas.

Urge que aprendamos a consumir contenido, a saber discernir, a comprobar que lo que estamos viendo o leyendo es realmente la verdad. Acuérdese que la percepción es la realidad porque actuamos en consecuencia, la convertimos en verdad. El paro nacional “un día sin mujeres” ¿bien o mal? no sabría decirle, creo que lo importante es que estamos tomando consciencia, hoy podemos hablar, antes ni eso, no conozco a una sola que no haya sido víctima de por lo menos acoso y no estoy exagerando, y ni modo, si quiere hacer la prueba, pregunte a cualquier mujer si ha tenido una situación de esas, escuche con respeto y sobre todo CRÉALE, ese es el gran gran tema ¿y sabe dónde también he visto incredulidad? en las empresas.

Las redes sociales pueden dar a conocer atrocidades, clamar por justicia peeeeero también pueden calumniar ¿ejemplos? ¿se acuerda del #MeToo? hasta que un inocente se suicidó porque lo acusaron injustamente. Por favor, seamos responsables en publicar y consumir contenido, la comunicación digital es un arma cargada. Por lo pronto, mis hijas y yo el 9 nos quedamos en casa.