La clave es menos, no más

“Muchas veces la vida te pega en la cabeza con un ladrillo. No pierdas la fé.”

STEVE JOBS

La cuestión es muchas veces cuáles son los puentes qué hay que cruzar, y cuáles son los puentes qué hay que quemar...esta frase de le atañe a la famosa empresaria de color Oprah Winfrey, quien es una maga te de los medios de comunicación en USA. Y esta idea puede aplicarse a que muchas veces cuando hablamos de objetivos, de ideas ambiciones, de objetivos en realidad nos estamos refiriendo a nuevas ideas, objetivos y proyectos; y lo que en realidad deberíamos hacer es seleccionar algún “Puente” que ya tenemos y decidir cuál vamos a quemar.

¿QUÉ HIZO JOBS?

En 1997 cuando Steve Jobs regresa a Apple se encuentra con una empresa que le quedaba flujo para 90 días, y con una producción de más de 300 artículos diferentes. De hecho Jobs comentaba refiriéndose a esta época que un amigo le preguntó cuál computadora contar, y Steve francamente no supo cuál recomendarle. Únicamente de la Macintosh había doce versiones diferentes. En una junta con el comité de producción Jobs decide que esta no puede seguir así. Y lanza entonces la siguiente propuesta: se hará una matriz con todos los productos, que deberán contestar las siguientes dos preguntas: este producto es para la persona que la usa a diario, o es para un profesional de la informática, y la otra pregunta fue si era portátil o de escritorio. Todos los productos que cupieran en esta matriz se continuaría con su producción y venta. El resultado determinó lo siguiente: una decena de productos eran lo que cumplían con estos criterios, y 340 dejaron de producirse, se eliminaron. Jobs estaba convencido de que las grandes ideas pueden matar la productividad. Y hay una frase muy famosa de el: º enfocarte es decir no: tienes que decir no,no,no y cuando dice no molestas a gente”.

LOS RESULTADOS

Hay que tener coraje para abandonar grandes ideas e ir por un solo objetivo grandioso, y Steve estaba convencido de que Apple tenía una habilidad para ejecutar estupenda aplicada en demasiadas cosas. Y cuando esto es así, agregaba, el total es menor a la suma de las partes. Un año después de este recorte masivo de productos y de estar a 90 días de quedarse sin efectivo, la empresa logra 309 millones de dólares de utilidad. En 2011, año en que Jobs falleció, la empresa ya tenía un valor de capitalización de 300,000 mil millones de dólares. Y poco después con la consolidación del iPhone rebasan los 600,000 millones.

CONCLUSIÓN

Estimado lector, hay que aprender a decir no, hay que dar un paso atrás, revisar que estamos haciendo, y más que trabajar en nuevos proyectos seleccionar en cuál de los que estamos vamos invertir tiempo y energía. Cuáles son los puentes que vamos a quemar. Podemos decir que la clave está en menos no más.

*El autor es socio del Despacho Asesores Ballesteros.