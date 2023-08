La casa más famosa

Hace dos meses la gente y los medios decían “La Casa de los No Famosos”, pero bastaron pocos días para que el reality show de Televisa y Endemol, se convirtiera en uno de los programas más vistos en nuestro país.

¿Cuál fue el secreto para lograr tan elevados niveles de audiencia? Yo creo que ni los mismos productores y la televisora esperaban ese rating. Los factores son muchos, personajes e influencers que destacaron desde su entrada como Wendy Guevara y Poncho de Nigris.

A pesar de ser atacado constantemente por periodistas como Gustavo Adolfo Infante, el ex Garibaldi, Sergio Mayer, fue el más nominado y el más salvado, quizá su permanencia se debió a la popularidad del llamado “Team Infierno”, porque no se ha caracterizado por no tener empatía con el público mexicano.

Puedo decir que es un “fenómeno televisivo” en unión con las plataformas digitales y las redes sociales, ya que es mucha la gente que comenta del reality, ya sea en una reunión de amigos, familia o en las escuelas.

Los que no lo siguen y nunca les interesó verlo, al menos saben que existe La Casa de los Famosos México LCDLFM, gracias a un reel, un video en Instagram o en Tik Tok, al menos no pasó desapercibido el show.

Los más beneficiados en esta producción fueron Nicola Porcella, por su estrategia bien lograda con Wendy Guevara y Jorge Losa por ser el ganador de los retos y por su supuesto romance con Ferka, lo más probable es que formen parte de un melodrama casero muy pronto.

La más perjudicada fue sin duda Bárbara Torres, quien gracias a su mal carácter, se ganó el rechazo de la audiencia y será difícil que borre esa imagen que dejó en la casa. Sofía Rivera Torres, tampoco dejó buena impresión, a pesar de que era una de mis favoritas para llegar a la final, lamentablemente no jugó bien.

Pasaron sin pena ni gloria, Paul Stanley, Raquel Bigorra, Marie Claire, Apio Quijano y La Barby Juárez, aunque casi llegó a la final.

¿Quién es su favorito para ganar? Este domingo lo sabremos, para mí la ganadora debe ser Wendy, seguida por Poncho de Nigris y tercer lugar Nicola, espero sus comentarios.

Muchas gracias por su espacio, que tengan un excelente fin de semana y los invito a que me sigan en Instagram como @danieldelatorretj y en Facebook: Daniel de la Torre Radio y Prensa.