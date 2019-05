Juanga Vive parte 2

Saludos a todos los lectores de Frontera, la semana pasada hicimos un recorrido por los inicios de la carrera de Juan Gabriel en los años 70, ahora recordaremos aquellas canciones que fueron un tremendo éxito durante la década de los 80.

Eran los años de la extravagancia, de la peor moda que haya existido, de Catalina Creel, del mundial México 86, del terremoto, Rosa Salvaje, Atari, XETU, “Estrellas de los ochentas” “Odisea Burbujas”y del nacimiento de muchos fraccionamientos nuevos en nuestra ciudad.

La fama del Divo de Juárez era cada vez mayor y para 1980 lanza el disco “Me gusta bailar contigo”, del que fueron sencillos los temas “Buenos días señor sol”y “Nadie baila como tú”, ese mismo año su disquera le produce uno de sus discos más vendidos, me refiero a “Recuerdos” y el primer sencillo fue “El Noa Noa” y otros hits son “La frontera”, “Yo no nací para amar” y “He venido a pedirte perdón”.

También en 1980 conocimos el disco “Juan Gabriel con mariachiW y no dejó de sonar en la radio ¨Inocente pobre amigo¨ y ¨La diferencia¨. Por si fuera poco, también la RCA lanza un disco más llamado ¨Ella¨ y pertenecen a este LP ¨Te sigo amando¨, ¨Esta noche¨ (que popularizó Estela Nuñez) , y ¨Juro que no volveré¨. Ese año, fue uno de los más importantes en la carrera del cantante, su fama iba en ascenso y era imparable en su presencia en la televisión y el cine.

En 1981 aparece ¨Con tu amor¨y su lanzamiento coincide con su película ¨Es mi vida¨, un año después produce ¨Cosas de enamorados¨, con grandes éxitos como ¨Ya lo se que tú te vas¨ y ¨No me vuelvo a enamorar¨. Recuerden que todas estas canciones las pueden escuchar en Spotify en el playlist Juanga Vive 2. Pasan los años y no las podemos dejar en el olvido o no?

“Todo” es la producción hecha en 1983 y se desprendieron “No vale la pena”, “Caray”, “La farsante”, “Isi” y “Te tengo que olvidar”.

El año de 1984 es inolvidable para el cantante michoacano, ya que su canción “Querida” que pertenece al material “Recuerdos volumen II”, estuvo en primer lugar en las listas de popularidad durante 18 meses, algo que ningún otro mexicano había logrado.

México se preparaba para el Mundial de Fútbol México 86, mientras que el artista da a conocer el disco “Pensamientos” con canciones como ¨Te lo pido por favor¨, “Solo sé que fue en marzo” y “Hasta que te conocí”. La portada del disco fue similar a la del disco de su amiga Rocío Dúrcal, ya que también le produjo uno de sus mayores triunfos llamado “La guirnalda”.

La televisión mexicana atravesaba por una de sus mejores épocas, gracias a historias como “Cuna de Lobos”y “Quinceañera”, protagonizada por Adela Noriega y Thalía. Los ratings era muy elevados y recuerdo que en ese tiempo Jacobo Zabludovsky conducía el noticiario 24 Horas. La entrada del programa no fue un mensaje del presidente o un asesinato, lo fue el final de la telenovela, y dijo el comunicador que las calles de la capital del país lucían desoladas, ya que todos estaban viendo en desenlace de la historia de la malvada Catalina Creel.

“El divo de Juárez” hace una pausa en su carrera musical, mientras que en Tijuana, se realiza el certamen de belleza Señorita México, en el antiguo Hipódromo Caliente y la frontera era conocida como “La ciudad más visitada del mundo”. Fue hasta 1990 que el artista regresa a la escena del disco, pero de ello, les hablaré la próxima semana.

Muchas gracias por su espacio y recuerden siempre confiar en el tiempo, regalénme un like en Faacebook: Daniel de la Torre Comunicador y en Instagram estoy como baccodelatorre. Hasta la próxima semana.

*El autor es comunicador y director de Radio Media Escuela de Locución