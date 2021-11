Inició un nuevo gobierno

El inicio de una administración gubernamental adquiere un sentido de esperanza para millones de personas, como el caso de Baja California que el uno de noviembre asumió la gubernatura Marina del Pilar Ávila Olmeda, recordemos que fue electa con una mayoría que ya hubiera querido el buscapleitos de la Liber.

El problema para la primera gobernadora de Baja California es el despilfarro económico de su antecesor, si, el malapaga, le dejó 100 millones de pesos para sortear los compromisos de fin de año, sobre todos sueldos y aguinaldos de la burocracia y el magisterio, el que se decía diferente a Kiko Vega de Lamadrid resultó peor y aun así hay quienes lo defienden a capa y espada.

Criticada severamente por los jilgueros del gringo por reunirse con el sector empresarial del estado para establecer una nueva relación perdida por la administración anterior, se le juzga y critica, como si realmente hubieran podido hacer algo para apoyar al empresariado bajacaliforniano y no solo eso, exhibirlos cada mañana con la cantaleta de que se robaban el agua, que no pagaban las conexiones, etc.

La iniciativa para la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fue entregada desde el pasado domingo al presidente del Congreso, Juan Manuel Molina García, junto con otras iniciativas como la reactivación y creación de las secretarías de Turismo, Medioambiente, Pesca y Acuacultura y de Inclusión. Empezarán a operar hasta enero de 2022.

Por supuesto que estas nuevas secretarías han sido un dolor de estómago para el antecesor quien eliminó algunas de estas por capricho, porque en su funcionamiento las que quedaron no fueron muy productivas.

Además del problema financiero del gobierno de Marina del Pilar, otro problema y grave, es la inseguridad que reina en los cinco municipios, bueno siete contando San Quintín y San Felipe. El gobierno que concluyó dejó más de 5 mil muertes violentas en sus estadísticas, no pudo lograr la paz en Baja California, aunque diga lo contrario, ahí están las cifras. Antes de salir se fue a Campeche a recibir los honores del presidente Andrés Manuel López Obrador por el operativo de vacunación, “exitoso”, cuando Mexicali y Tijuana eran los municipios uno y dos con mayor número de contagios a nivel nacional.

Marina del Pilar, el pasado lunes en su primer día de gobierno, cambió el discurso que utilizó al asumir la presidencia municipal de Mexicali en el que dijo que la Capital del Estado tenía la policía más corrupta, ahora: “Yo estoy convencida de que entre ustedes están los mejores elementos de nuestro país, la mejor policía de México se encuentra en Baja California, y también reconozco que hay grandes rezagos, que para que ustedes hagan de mejor manera su trabajo necesitan que nosotros como gobierno sigamos trabajando en mejores condiciones laborales para ustedes y sus familias”, mientras siguen los asesinatos en Tijuana y Mexicali.

El mandatario federal anunció esta semana que adelantará a los estados y municipios las participaciones federales para poder cumplir con sus compromisos de sueldos y aguinaldos a todos sus trabajadores, también López Obrador aseguró que se habían entregado a tiempo y en forma las participaciones federal de este año, en Baja California alguien se quedó con estas o las mandó a otro lado, todavía los municipios no les han llegado completas las participaciones, ahí se las dejo.

*El autor es periodista independiente