Inician reuniones

Ante la inconformidad del alcalde electo de Tijuana, Arturo González Cruz, por la ausencia del munícipe saliente, Juan Manuel Gastélum Buentostro en la mesa de trabajo, inició este lunes el proceso de Entrega/Recepción de la Administración Municipal.



El morenista aseguró que han puesto todo de su parte para echar a andar el proceso de transición de la forma más cordial y transparente, pero que lamentablemente no han encontrado la misma actitud en su contraparte.



El encuentro estaba pactado para las 8:00 horas en la Sala de Presidentes en Palacio Municipal, cita a la que González Cruz acudió puntual, sin embargo abandonó poco después el recinto al ser informado que Gastélum Buenrostro no acudiría al encuentro.



"En respeto a la investidura que represento y ante la falta de seriedad del alcalde actual me he de retirar”, expuso antes de dejar el lugar.



No es la primera vez que surgen diferencias entre ambos equipos y en particular entre ambos alcaldes, el vigente y el electo, quienes hace un mes aproximadamente protagonizaron un ríspido primer encuentro en el que no pudieron ponerse de acuerdo con la fecha de inicio del proceso de transición, pues mientras González Cruz solicitaba iniciara de forma inmediata, Gastélum Buenrostro aseguró que de acuerdo a los protocolos tenía un mes más de margen para arrancar los trabajos.



A diferencia de Tijuana, en donde parece que la Entrega/Recepción de las dependencias se desarrolla sin contratiempos es en Mexicali en donde este lunes el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali fue el primero en iniciar el proceso.



Fue la Coordinadora General del Coplademm quien inició con la entrega de la información y presentación de lo realizado durante la administración, la cual fue transmitida por redes sociales del Ayuntamiento.



Apagones

El pasado fin de semana fue uno de los más calurosos de la actual temporada de calor, llegando la sensación de temperatura a los 49 grados centígrados en Mexicali, y fue precisamente en estos días donde de nueva cuenta se presentaron apagones en distintas zonas de la Capital del Estado durante los últimos tres días.



En anteriores ocasiones la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha señalado que no hay déficit de energía en la ciudad, y señalan los apagones a fallas comunes de la temporada.



Lo cierto es que ya son tres días consecutivos con apagones y afectaciones en algunas zonas al sector comercial, como en el caso de una plaza comercial que se quedó completamente sin luz, además de las posibles afectaciones económicas, están las de salud, ya que con el intenso calor, las personas vulnerables son más afectadas.





Cambios

Si no ocurre nada raro, hoy el Instituto Estatal Electoral de Baja California que preside Clemente Custodio Ramos Mendoza estaría realizando las modificaciones ordenadas por la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el que le da una diputación más al PAN, quitándole una al PRD.



Con el cambio, quien será diputada por la vía plurinominal será Claudia Elizabeth Ramírez Quintero quien estuvo muy metida en la designación de los lugares en el Instituto Estatal, buscando que tener el lugar y que saliera su compañero de partido, Miguel Ángel Bujanda Ruiz, pero al final ambos se quedaron y quien salió perdiendo fue el PRD, aunque en teoría aunque faltan pocos días para la toma de protesta, les queda la última instancia que es la Sala Superior.



Veremos si entre hoy o mañana se revisa el caso, de lo contrario serán cuatro los diputados panistas que tomen protesta en la XXIII legislatura de Baja California.