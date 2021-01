Inicia 2021

¿Cómo amanecieron este 2021? Para muchos con la pena de haber perdido a un ser querido, otros internados en algún hospital con respirador mecánico integrado al ser intubados, los sobrevivientes del coronavirus y su enfermedad el Covid-19 temerosos de volver a vivir esa dura experiencia. Los más, los afortunados que cruzaron de año sin haber sido infectados recordando a aquellos que no la libraron.

Empieza un año con muchas experiencias vividas en el fatídico 2020, como por ejemplo que las escuelas siguen y seguirán desiertas por más tiempo, niños, niñas, jóvenes, maestros, padres de familia y funcionarios de educación tuvieron que adaptarse a esta nueva realidad en la educación a distancia. Me pregunto ¿realmente habrán avanzado los escolapios con este sistema por computadora o televisión? Lo más probable es que no, incluso, muchos se estancaron en marzo del año pasado. Las autoridades educativas dirán mentiras, como siempre, que ha habido un avance, no como se esperaba pero un avance.

Y tantos niños y niñas en nuestro país que no tienen acceso a internet o a televisión, ¿qué fue ellos señor Esteban Moctezuma Barragán? Y en Baja California, la Secretaría de Educación a través de Catalino Zavala explicará en la conferencia mañanera de Jaime Bonilla que se está yendo para adelante, a pesar de la pandemia y apoyado por Rodolfo Castro, Secretario de Hacienda del estado, justificar sus pifias para dotar en tiempo de sueldos y aguinaldos a maestros, maestras y jubilados de la entidad. Con ello distraen los resultados de la educación a distancia en Baja California.

En Mexicali, una de las ciudades más contaminadas de México y del mundo termina el año con grados peligrosos para la salud en contaminación, mientras que cientos de mexicalenses siguieron tronando cohetes las noches de Navidad y fin de año. Se dijo que iban a multar a quien lo hiciera, pero con 400 elementos menos que están en cuarentena por el Covid-19 cómo, a pesar de los llamados que en medios de comunicación hicimos o la propia alcaldesa, virtual candidata a la gubernatura por Morena, Marina del Pilar Ávila Olmeda llamaba para no hacerlo.

En seguridad, las cosas no han sido diferentes a pesar de que quienes nos gobiernan insisten que no son iguales a los anteriores o sea panistas y priistas. Pero las cifras de homicidios dolosos ahí están, sin maquillaje, al natural. Una Tijuana que amanece todos los días con muertos y muertas que es una situación que crece. Mientras, el año 2020 fue testigo del pleito estéril entre el gobernador Bonilla y el alcalde tijuanense, Arturo González Cruz.

Estéril, sí, qué han ganado con ello, nada. Bonilla no pudo poner a ninguno de sus alfiles en la candidatura a la gubernatura, la electa tras una encuesta que nadie ha visto, ha declarado a Zeta que si gana la elección Bonilla no gobernará el Estado; por otro, Arturo no llegó a obtener la candidatura.

Mientras Baja California presa de la delincuencia, es tan grave el problema que a pesar de que la Fiscalía del Estado publicita a diario detenciones de homicidas, feminicidas, ladrones y violadores, no parece importarles a los homicidas, rateros y violadores. Inicia el año con las mismas deficiencias que amaneció el 2020, pero con pandemia. Y espérense, es año electoral, vayan haciendo sus quinielas con sus amigos, recuerden vamos a elegir diputados federales, gobernadora, perdón, alcaldes, diputados locales y regidores, muchos van a querer repetir, ojo, habrá que preguntarnos qué hicieron para merecer ser reelectos. Feliz año a mis 20 lectores, les deseo mucha salud y éxito en lo que realicen.

*- El autor es periodista independiente.