Hoy cumplo 75 años escribiendo a diario

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- La fiesta de mis 75 años en esta profesión, la protagonizan los lectores. Y como ellos, nadie.

-o-o-o-o

Fue día martes, aquel 24 de junio de 1947, hace hoy 75 años, cuando circuló la edición número uno de “Noticias Gráficas”.

Era el primer tabloide en la historia de Maracaibo, y el primer periódico del Zulia en publicar fotos. “Panorama” y “La Columna” eran puro texto.

Propietario, Miguel Ángel Capriles, director, Ciro Urdaneta, jefe de información, Joaquín Araujo, insignes periodistas, abnegados profesores, inolvidables amigos.

Soy nativo de Caracas, pero accidentalmente estaba entonces en la capital zuliana, prometedora ciudad, con 250 mil habitantes. Y se me ocurrió ir a buscar trabajo en la empresa por nacer.

“¿Eres bachiller?”, me preguntó Ciro.

“Sí” le respondí.

“Bueno, ya eres reportero de ‘Noticias Gráficas”.

En mis 18 años de edad, era el único del grupo de busca-noticias de esa empresa, que nunca había trabajado en un periódico.

Ese mismo año comenzaba la Escuela de Periodismo de la Universidad Central, en Caracas. Por lo que, hasta entonces, a los reporteros, sólo les exigían el título de bachiller. Toda mi vida profesional ha sido en Publicaciones Capriles. Esta columna y reportajes especiales, aparecen en “Últimas Noticias” y en “Líder”, de Caracas, que son de esa empresa. Cuando se acercaba esta fecha, recordé a mis jefes allá que estaban por llegar los 75. Veo grandes fiestas para celebrar columnas en los dos, 10, 20 o 30 años, por lo que en mis 75, esperaba viajar a Caracas y disfrutar de mis compañeros y de algún agasajo.

Pero no. Me dijeron: “¡Ah, bueno!, escríbete una coluna sobre eso”.

Y es lo que hago.

De haber estado vivo Miguel Ángel Capriles, hubiéramos celebrado no menos de una semana.

Durante estos tres cuartos de Siglo, he disfrutado de dos extraordinarios jefes, Capriles y otro Miguel Ángel, pero Quevedo, propietario de la revista “Bohemia”, de Cuba. Ahora, lo más notable, la real fiesta de mi profesión y de mi vida han sido y son los lectores. Millones de personas de todas las edades, mujeres y hombres, me han leído, me leen y me dan su amor, su amistad.

¡Gracias, tropa amable!. Por ustedes no necesito más celebraciones.

Me hacen tan feliz, que en 75 años jamás he tomado vacaciones, ni me han hecho falta. Cuando les escribo, descanso y celebro.

Así que, ¿para qué una fiesta más?

Aquí estoy, de parranda con ustedes y con mi querido amigo, Trapichito.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

ATENCIÓN.- El archivo de estas columnas en google si entras por “el deporte vuelve a unirnos”.