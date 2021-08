Un hito es un momento específico dentro del ciclo de vida de un proyecto que se utiliza para medir el progreso de un proyecto hacia su objetivo final. En pocas palabras, es un punto de referencia que marca un evento importante o un punto de decisión de ramificación dentro de un proyecto. La historia de la humanidad ha tenido varios hitos en el transcurso de la misma, algunos han sido irrelevantes y otros tan importantes que han definido el curso de la historia hasta nuestros dias. Algunos de ellos son: El advenimiento de la política, Grecia, siglo VII A.C. Los antiguos griegos inventaron la idea del ciudadano y también la idea de que los ciudadanos se unieran sobre la base de algún tipo de igualdad política para tomar decisiones sobre asuntos de interés común. Sin la invención de ese estado ciudadano y la política y el procedimiento que implicaba, la democracia sería impensable. Nuestra política es muy diferente hoy en día, más al estilo romano, sin embargo la idea misma de lo "político", personas que se unen y toman decisiones, no por derecho divino, sino porque son ciudadanos se remonta a los antiguos griegos. La Carta Magna en Inglaterra, año 1215, fue un punto de inflexión en la historia mundial porque fue la primera vez que un gobernante quedó sujeto formalmente a la ley. Se convirtió en una gran barrera contra los gobiernos y las monarquías arbitrarias, y es ese principio fundamental el que resuena a lo largo del tiempo. Desde el siglo XIII ha sido la piedra angular de un gobierno justo y legal. El descubrimiento de lo muy pequeño, Europa, siglo XVII, es una noción tan fundamental de la ciencia moderna que explicamos las propiedades de las cosas yendo por debajo de la apariencia superficial al micromundo que la damos por descontada. Pero como todo lo que damos por hecho, fue hecho en la historia. El microscopio era conocido desde las primeras décadas del siglo XVII, pero al principio era solo un juguete que podías comprar en una feria. Los hitos anteriores tienen que ver con la democracia, el respeto a las leyes por parte de los gobernantes y gobernados y la ciencia, en especial la relacionada con bacterias, virus y vacunas. En nuestro Mexico tenemos una democracia, cara y tal vez incompleta por la intromision de los partidos politicos que tienen la concesion nacional de poner candidatos incultos e ineptos que nos han llevado a una ineptocracia que da miedo, con personajes impreparados para gobernar, elegidos por los menos preparados para producir y que para procurarse su sustentos le son regalados bienes, dinero y servicios a costa de los que pagamos impuestos, gracias a una gobierno populista y demagogo. Con un gobernante que no quiere cumplir las leyes ni la constitución y que además tiene un desprecio por la ciencia y que ante un problema como la pandemia que actuamente tenemos, prefieren enfrentarla con estampitas y guardar las vacunas, pero muy preocupados sobre color del semaforo de cuatro fases si es rojo, naranja, amarillo o verde. Hace algunos dias el ejecutivo federal se pregunto: imaginense, que hubiera pasado si no hubieramos ganado la eleccion federal. Buenos, he aquí algunas ideas (aunque el hubiera no existe). Siguiendo el mismo criterio dicho por el ejecutivo e imaginandonos, pues tal vez no habria pandemia, decrecimiento economico, el aeropuerto de Texcoco ya estaria terminado y operando, la cerveceria de Mexicali ya estaria operando y generando trabajo, no se estaria construyendo una refineria que sera obsoleta antes de terminarse, no se estaria construyendo el tren Maya, los mexicanos no estariamos tan divididos, habria medicina para los niños con cancer, se combatiría al crimen organizado con toda la fuerza del estado y no habria tantos muertos por la violencia, total imaginar y soñar no cuesta nada. *- El autor es ex presidente de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana.