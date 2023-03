Debido a una fuerte influenza estacional que me inició el fin de semana pasado, estuve la mayor parte del tiempo en casa, tomando mis medicamentos, cuidando mi alimentación y de nueva cuenta, me la pasé viendo series y películas en las plataformas, cosa que ya no haré en las próximas semanas, ya tuve una sobredosis digital.

Con tanto tiempo y tantas lluvias me la pasé viendo la televisión convencional, los programas de concurso repetidos, telenovelas y ví cómo han cambiado los artistas en 20 años, impresionantes transformaciones, muchas para bien, otras para mal, pero vamos a lo que estuve analizando con las nuevas historias melodramáticas de la empresa Televisa.

Empiezo con “Pienso en ti”, que trata sobre la vida de una chica de “provincia” (así como nos dicen a todos los que no somos de CDMX) que quiere ser cantante y es protagonizada por Dulce María, mencionan al inicio de la historia que los sueños se cumplen aunque tengas 30 años, eso está bien, al menos no la ponen de jovencita de 20 años, ¿pero qué pasa con David Zepeda?

Dulce María si es cantante, estuvo en “Jeans” y “RBD”, no es la gran voz pero se defiende, pero Zepeda hace un personaje que no tiene nada que ver con su edad (49 años), no entiendo el afán de los productores de ponerlo como un joven de 30 años, hacer un papel de cantante cuando no canta nada bien.

Aunque le pongan ropa de adolescente, botas y pantalones de mezclilla, no deja de verse mayor, me da cierta pena ver esta historia, me dedicaré a ver los avances y con eso se qué pasará en los próximos capítulos. Algo que también me sigue llamando la atención es que ella es pobre, no tiene dinero y viven en una tipo vecindad y la decoración del depa humilde se ve muy vintage y bonita, con techos altos, espacios con pisos multicolores y grandes marcos de madera en las puertas (que salen bien caros). Yo creo que la renta de un depa así en la colonia Roma de CDMX, sale en 30 mil pesos mínimo, cosas muy fuera de lugar, poco creíbles.

Otra telenovela es “̈El amor invencible”, donde sale un personaje interpretado por Danilo Carrera, según es norteño su personaje y vivieron en Tijuana, lo que no entienden los actores y directores es que caricaturizan el acento de la gente norteña, líneas forzadas, sin gracia, este actor mezcla el tono de uno de Monterrey, con Sonora, Sinaloa, ¿Así cómo pues? Y yo reconozco que los tijuanenses tenemos un acento muy particular, sólo digan con entusiasmo “bien curada”, hasta la inflexión es muy nuestra.

Vemos a un villano llamado Ramsés Torrenegro, interpretado por Guillermo García Cantú, un actor que siempre actúa igual desde sus últimas 10 apariciones en la pantalla chica, ni el vestuario le cambian, aparece también una chica fresa multimillonaria llamada “Kika”, que no parece fresa. Sino que imita a “Mía Collucci”, unos villanos de la época de Catalina Creel y ya estamos en el 2023.

Tuve mucho tiempo de ociosidad, lo reconozco, también compruebo que los conductores de espectáculos se la pasan peleando entre ellos, cada televisora defiende a un artista y la otra empresa lo trata mal, puro interés, por cierto lo que sí causó interés entre los mexicanos fue la transmisión del Mundial de Beisbol, ya que la cadena Imagen TV , logró más de 8 millones de audiencia. Cifras nunca antes vistas en dicha televisora.

