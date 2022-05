Heridas de guerra

Cuando pensábamos que estábamos saliendo de la crisis sanitaria, nos llega otra, económica. La guerra en Ucrania está teniendo un curso y consecuencias globales que yo no puedo imaginar las preveía Putin. La otra posibilidad es que estaba previsto, incluyendo la amenaza nuclear. Es como una locura compartida de primero salvo a la patria, aunque cueste la destrucción de nuestra civilización. Digo compartida porque lo asombroso es que tenga tanto apoyo del pueblo ruso, es cierto que están prohibidas las manifestaciones contra la guerra, pero los que salen de allí confirman que una mayoría está convencida de estar salvando la patria, cueste lo que cueste. Una huella de la segunda guerra mundial, sufrieron 20 millones de muertos. Es la fecha que año con año desfilan la tercera o cuarta generación de antecesores que defendieron del ataque nazi. Por única vez pelearon del mismo lado con Estados Unidos e Inglaterra, de allí en adelante han sido enemigos. No me imagino a los mexicanos apoyando una destructiva invasión en Guatemala, los rusos tienen una noción de la madre patria incomprensible para el resto de los demás. El pánico de tener a la OTAN en su frontera con Ucrania es el motivo central de la justificación de atroces destrucciones. Zelenski dice que van 22,000 soldados rusos muertos en combate, los rusos dicen que solamente 1,300 y que han matado a 14,000 militares ucranianos. Se calcula que hay a la fecha más de 3,000 civiles muertos más de 200 son niños. Por donde pasan la destrucción de los edificios es enorme, la industria desapareció. Nadie se atreve a predecir cómo terminará esta guerra, cada paso que da Putin más lo aleja de retractarse, su amenaza nuclear es una mentada de madre al mundo entero. A diferencia de Corea del Norte, los rusos tienen armas hipersónicas nucleares y numerosos misiles, es el país con más ojivas nucleares activas, la friolera de 6,375. Esta amenaza parece ser su última carta, ¿Qué más podrían hacer?, ¿disparar primero? Es apocalíptico ese escenario, sería suicida para Rusia. Lo que ya tenemos encima es el problema de abasto en muchos insumos a nivel global. Rusia y China tienen cierta capacidad de no depender de los demás, por un tiempo. Si se prolonga y siguen elevándose la retórica y las acciones bélicas, habrá un reacomodo mundial con grandes costos. El mundo está tan comprometido que el miedo sanitario se ha apagado, a pesar de que tenemos cosas tan siniestras como el actual brote del virus Ébola en el Congo y la advertencia de la OMS de que puede hacerse regional o internacional. No es de fácil contagio, pero casi todos los contagiados mueren. Cada país está tomando sus precauciones económicas por separado.