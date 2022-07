Hay que invertirle

Mal le fue a los INDEstriales de Otay en su campaña de debut en el béisbol de la Liga Norte México y también la que pudo haber sido la de despedida, al menos con esta directiva.

Cierto, el béisbol de la Norte es una liga de desarrollo, pero todos los equipos tienen refuerzos extranjeros, a los que si hay que cubrirles un sueldo.

Los INDEstriales fue el único equipo que, durante toda la campaña, no tuvo en sus filas refuerzos extranjeros, con el único objetivo de no abrir la cartera.

Muchos aficionados a la pelota fueron a conocer al equipo, entre ellos nos contamos nosotros, pero no volvimos, pues no se les veía mucho, que abandonaron peloteros que enviaron clubes de la Liga Mexicana de Béisbol, por el mal trato recibido. 4.5 puntos agarraron los INDEstriales en la primera vuelta y 4 en la segunda, lo que no les alcanzó para ir a la postemporada, siendo el otro equipo eliminado el de los Delfines de La Paz. Si como anunciaron, vuelven el siguiente año, hay que invertir en el equipo y aunque si anduvieron algunos extranjeros, son los que enviaron los Toros de Tijuana, a reponerse de lesiones o a que agarraran ritmo, en el caso de los jugadores de posición. Y si es que regresan para el próximo torneo, deben buscar gente de béisbol para puestos claves, pues no por ser compadre del propietario del equipo, las cosas saldrán bien.

Por cierto, las series semifinales la Liga Norte se pusieron en marcha desde el sábado, con los Marineros de Ensenada recibiendo en el Deportivo Antonio Palacios a los Algodoneros de San Luis Río Colorado, que tiene a peloteros de Tijuana. A tambor batiente cerraron la campaña los Marineros, que barrieron a domicilio a los Freseros de San Quintín, capturando la segunda posición general en el standing.

La serie continúa el domingo y allá en Los Cabos, en Baja California Sur, los Bucaneros hacen la otra semifinal ante los Freseros de San Quintín.

A partir del martes, las series de reanudan en San Luis Río Colorado y San Quintín.

Los equipos que participan en el torneo clase Mayor de la Liga Amateur de Tijuana, el dedicado a Luis Alonso Mendoza e Israel Velázquez, la verán gratis este domingo, es decir, no habrá actividad.

La versión oficial de la suspensión es que hay varias protestas que se tienen que resolver, aprovecharán el receso para estudiarlas y en la junta del lunes dar el veredicto.

Buena ventaja de Chemys como líderes de la competición, con marca de 17-2, superando el 14-5 de Vaquero y los Royals, con Leones en la cuarta posición, mostrando récord de 13-6.

Los Osos del Cetys Universidad, que se repusieron de un mal inicio, enseñan 11 victorias y 8 derrotas en su récord, con 8-11 de Atléticos, qué con marca perdedora, están en zona de play off, comandados por el Gato Ríos.

Misma situación en la que se encuentran Toros y Panadería Santa Cruz, así que los únicos eliminados, matemáticamente, son la Academia González y Cardenales.

Este domingo arrancan las semifinales del selectivo Zona Costa de béisbol de Primera Fuerza, el mal llamado estatal, del que tiró la toalla, antes de terminar el rol regular, la escuadra de Playas de Tijuana.

Ya no hay más espacio para los Apuntes y hasta aquí los dejamos…por hoy, podemos evitar que nos ataque el bicho usando cubreboca y gel antibacterial, además de guardar la sana distancia, no se relajen.