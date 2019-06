Habemus director

El Instituto Municipal del Deporte de Tijuana ya tiene director para la siguiente administración, la que presidirá Arturo González Cruz: Juan Carlos Pelayo, si es que no hay sorpresas de última hora.

Luego del triunfo arrollador del Movimiento de Regeneración Nacional en los comicios municipales la que será regidora de Deportes, Yolanda García Bañuelos, recibió del Alcalde electo la encomienda de buscar a quien se haría cargo del deporte tijuanense.

En su momento, Yolanda declaró que al frente de la paramunicipal del deporte estaría una persona de educación física y con experiencia probada como funcionario.

En ese perfil encajaban Alberto Andrade Nava, uno de los maestros más estimados en la Secundaria General 1, conocida como Poli, y Jacobo Vega Pimienta, jubilado del Sistema Educativo Municipal, así que el más conocido como Chango, tiene todo el tiempo del mundo para estar al frente del Imdet.

También mencionaban a Gilberto Ruiz Hernández, quien fuera presidente de la Liga de Futbol Intersindical Alba Roja, circuito que ya pasó a la historia, quien actualmente dirige la Liga de Beisbol de Maquiladores, sin peloteros y campos propios, pero están afiliados a la Asociación Estatal de Baja California.

No hace mucho, anduvo muy metido en el Salón de la Fama del Deporte de Tijuana, como ahora lo hace en el grupo Unidos por el Futbol, que hacen presencia en todos lados.

Uno de sus grandes méritos para aspirar al puesto es ser hermano de Guillermo Ruiz Hernández, quien trajo a Tijuana el futbol profesional, a la Segunda División, con el Inter de Tijuana.

El abogado Ruiz Hernández es mencionado para ocupar un puesto en la administración que encabezará Jaime Bonilla Valdez, nadie sabe si por dos o cinco años.

Esa era la terna para seleccionar al director del Imdet, los que llegaban a la recta final.

Pero no contaban con la influencia de Érik Morales Elvira, flamante diputado federal, quien no hace mucho ofreció una exhibición en California y le dio un empujón a Pelayo, quien de pronto empezó a aparecer por todos lados.

Para que se vaya muestreando a un nivel más alto, Pelayo fue uno de los invitados a la ceremonia en la que dieron a conocer la Gala Deportiva, que se llevará a cabo el 23 de agosto, ya muy cerca de su llegada al Imdet.

Pelayo, quien fue presidente de la Comisión de Box, Lucha Libre y Artes Marciales Mixtas, es el encargado de relaciones públicas del Consejo Mundial de Boxeo y represente del titular, Mauricio Sulaimán, a quien le heredaron el puesto.

Nosotros recordamos como atleta a Pelayo, quien primero estudió unos semestres de ingeniería en el Instituto Tecnológico y recibió título de abogado en el campus Tijuana de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California.

También se dice que practicó el surf, beisbol, futbol y voleibol, así que es un verdadero estuche de monerías en esto del deporte, así que el Imdet queda en buenas manos.

Su pasatiempo favorito, por ahora, es jugar golf, pero también gusta de ponerse los guantes de box y tirar golpes con los peleadores de casa, como sparring.

En la Gala Deportiva, que se llevará a cabo en un hotel de la Zona Río, Pelayo será uno de los ponentes, alternando con Mauricio Sulaimán, Fernando Beltrán, los campeones mundiales Julio César Chávez, Terrible Morales y Jaime Munguía y Adrián González, a quien verán muy seguido por acá, apoyando a su papá, David, quien será el sucesor de Saúl Castro Verdugo en el Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California.

Claro que si le preguntan a Pelayo por su nombramiento dirá no saber nada al respecto, ya que así debe ser, pues en esto de la política, del plato a la boca se cae la sopa y es mejor mantenerse callado, esperando la hora.

Ya no tenemos más espacio para los Apuntes, que hasta aquí llegan… por hoy.