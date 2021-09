Gobierno Chiquito

El pasado miércoles el gobernador dedicó 15 minutos de su mañanera a denostar a mi persona, no es la primera vez que lo hace, desconozco si será la última. Me sorprende su capacidad de mentir, de hablar sin sustento de muchos temas, su sentido del humor simple y mamón fuerza a sus colaboradores a festejar sus graciosadas a cuadro, es que Bonilla durante sus mañaneras necesita de un bufón en turno, ya sea Vicenta Espinoza, Salomón Faz o el Doctor Pérez Rico, por cierto, bueno éste último para diagnosticar enfermedades mentales, pero incapaz de cuidar al personal médico durante la pandemia, para ayudarle a reforzar juicios de valor a la ligera, tal y como la señora que en medio de la tertulia critica a diestra y siniestra, sin sospechar que con ello hace más grande el menosprecio de quienes la invitaron a la misma. Repruebo que utilice recursos públicos para hacer juicios de valor, al hacerlo retrata lo chiquito de su juicio, tan chiquito como su gobierno. La forma en la que se conduce es reflejo de su persona, un individuo poco leído, rebasado por resentimientos producto de una sociedad, en la que aun teniendo poder económico ha sido sistemáticamente rechazado, percibido desde joven como gandalla, al grado que fue expulsado del beisbol organizado por haberse robado una final de la Liga Mexicana del Pacífico; ¿Nos extraña que haya querido “chingarnos” cuatro años para querer quedarse a la mala en el gobierno estatal?, lo bueno es que Andrés Manuel dijo que son diferentes. El gobernador ha hecho del insulto y la amenaza el denominador común en contra de quienes hemos levantado la voz y combatido los excesos de su gobierno, ello permeó tanto en una sociedad apática y con liderazgos tan chatos que preferimos callar y ser cómplices antes de defender la razón que nos une para tener el sentido de comunidad, trátese de los “liderazgos de la sociedad civil”, de presidentes de organismos empresariales, con la excepción de Octavio Sandoval, o de políticos de los que uno esperaba congruencia en la defensa de nuestra sociedad y no fingir que nada sucede cuando muchas cosas graves hemos permitido. ¿Usted piensa que Bonilla, Amador, o Vicenta están preocupados por su futuro?, ojalá lo estén, eso será posible sólo en el marco de una sociedad activa y ocupada, con los tamaños necesarios para cuestionar, presionar y actuar en consecuencia; por el contrario, creo que nuestra complicidad poco ayuda para que el próximo gobierno vaya a llevar a cabo los procesos necesarios para hacer que el desfalco a las finanzas públicas producto de la corrupción del binomio Bonilla-FISAMEX sea debidamente castigado; en ello radica la urgencia de pasar las comisiones del agua a los municipios, en nada más. Del jilguerillo de alquiler de Antonio Magaña no vale la pena hablar, cualquier estudiante de secundaria local tiene más vistas en sus videos que las que él registra actualmente durante sus trasmisiones; significativo es lo que la soledad, el alcohol y la frustración producen en una persona. Un abrazo a Jorge y Antonio Heras, así como a los periodistas que con dignidad defienden la gallardía de su profesión. Afortunadamente no todo es la lambisconería de PSN Noticias. Quedarse callado es el primer paso para que una sociedad se convierta en rehén de su propio silencio. Nos sobran pretextos, nos faltan pantalones.

*El autor es empresario, ex dirigente de la Coparmex Mexicali.