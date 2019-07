Focos rojos en el atletismo

No pasó mucho tiempo, para comprobar lo apuntado en una entrega de esta columna, en la que se comentaba sobre los eventos con causa y los riesgos que se corren en un evento callejero de atletismo.



Toda actividad deportiva tiene un riesgo enorme, ya sea por el clima, la poca preparación o algún accidente causado por terceras personas.



No hace mucho falleció un corredor, a quien le quedaban pocos metros para llegar a la meta en una carrera de cinco kilómetros, se desvaneció, los servicios médicos tardaron mucho tiempo en llegar y ya no pudieron hacer nada por él.



En el Medio Maratón Internacional de Tijuana, en el que participaron más de cinco mil personas, se dio otro caso, un corredor de Tecate también cayó, incluso estuvo en coma, aunque reportan que ya se repone.



Ahí la importancia de contar con más de una ambulancia, cuyo personal, en muchas ocasiones no tiene necesidad de intervenir, pero vale más prevenir, que lamentar.

La seguridad, con servicios médicos y la vigilancia, serán algunas de las exigencias a quienes organizan eventos, so pena de no permitirles la realización.



Y es que nos ha tocado ver algunas carreras a las que no llegan los oficiales motorizados y avientan la carrera a la buena de Dios, los atletas sacándole la vuelta a los vehículos y en ocasiones, hasta ellos mismos parando el tráfico.



Ahora, la mayoría de los eventos se van a la Tercera Etapa de la Zona del Río, con menos tráfico, pero no falta algún conductor irresponsable que pone en peligro a los corredores.



La otra mañana, rapidito, saludamos a Germán Rodríguez, de la página Yo También Corro en Tijuana, quien promueve, junto con Germancito, uno de los eventos que mayor participación registra.



En lo poco que pudimos platicar, dijo que se estaban reuniendo varios promotores de carreras, para ver todos los asuntos referentes al atletismo callejero y buscar más apoyo de las autoridades, pues cada día les cuesta más hacer los eventos.



Y con las carreras con causa, lo de hoy es un dinero que no se utilizó para lo que estaba destinado.



La había anunciado como de la seguridad, en Playas de Tijuana y técnicamente, les fue bien, agarraron más de ochenta mil pesos, que no se usaron en el fin anunciado.



Quisieron involucrar a la Secretaría de Seguridad Pública, pero los altos mandos salieron a aclarar que el destino de estos billetes ya es un asunto entre particulares.



Ahí les va una idea, con lo que podría ayudarse a solucionar lo de las carreras con causa y que los beneficios lleguen a quienes les fueron prometidos.



Que en el próximo ayuntamiento haya una oficina que se encargue de autorizar los eventos con causa, previa investigación a las fundaciones y “fundaciones” que las organizan.



Podrían auditar los ingresos, por concepto de inscripciones, deducir los gastos y lo quede, entregarlos ellos a los beneficiarios, que en muchas ocasiones no reciben nada y sólo son utilizados por los promotores.



Aquí lo leyeron, para que luego no salga alguien que se apropie de la iniciativa y que gracias a él se regularán esos eventos con causa, que en la mayoría de las veces, los promotores son los únicos beneficiados.



El espacio para los Apuntes ya se acabó y hasta aquí llegamos…por hoy.