Fiscalizan Cespe

Al frente de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe) fue nombrado Jaime Alcocer Tello, quien anteriormente había sido subdirector técnico.

Sin embargo, se dice que él fue uno de los pocos que no se auto liquidó con una cuantiosa suma como algunos ex funcionarios.

Dicen que lo que más llamó la atención es que la candidata a la alcaldía por el partido Fuerza Por México (FXM), Carmen Salazar Guerra, fue designada como titular de la subdirección administrativa de la Cespe, donde ya empezó a realizar una auditoría exhaustiva para ver en qué se ha gastado el dinero de la paraestatal.

Cabe recordar que cuando fue regidora del 23 Ayuntamiento, coordinó la Comisión de Finanzas del Cabildo y fue una de las opositoras al proceso de municipalización de la Cespe.

También fue una de las firmantes de la denuncia interpuesta ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Baja California en contra de la sesión de cabildo que municipalizaba el servicio del agua, además, fue una de los siete regidores solicitantes del juicio político en contra del presidente municipal, Armando Ayala Robles, el cual se encuentra en proceso en la XXIV Legislatura. Por cierto, dicen que el ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada y ahora asesor de Ayala, Carlos Ibarra Aguiar, era uno de los que buscaba ser el nuevo director, sin embargo pues al parecer no estaba en el equipo correcto porque no fue considerado.

SE ALISTAN

Con cara de asustados por el “tsunami” de turistas que se espera, así andan autoridades de los puntos de cruce hacia Estados Unidos.

Y es que al parecer ya tenían el personal de las puertas de entrada distribuidos en otras funciones, pero a partir del lunes van a jalar de un lado y otro para poder abrir más casetas, pues esperan haya un gran flujo de autos y personas que crucen.

A pesar de esto, Pete Flores, titular del CBP en San Diego, dijo que esperan que en los carriles de la Sentri poder conservar el cruce ágil y rápido.

ATAQUES A MIGRANTES

La situación de las caravanas migrantes centroamericanos que parten de Chiapas hacia el Norte del país se pone cada vez más intensa, con incidentes donde se registra violencia, tanto de la parte oficial hacia las caravanas como en sentido inverso.

Vale la pena recordar que en su campaña a la presidencia de la República, el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador invitó a los extranjeros a venir a México cuando él llegara a la Presidencia, porque iba a haber puertas abiertas a los migrantes, así como trabajo en sus obras magnas y sus programas, que ahora dice le "copiaron" en la cumbre COP26 de Glasgow, Escocia.

Sin embargo, apenas en semanas anteriores hubo escenas de los militares de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración dando palizas y hasta patadas en el rostro a los migrantes, o el caso de un migrante muerto de un tiro por la misma guardia, lo que causó indignación nacional e internacional.

Pero también está el reverso de la moneda, como el pasado jueves en Pijijiapan, Chiapas, la Guardia Nacional intentó cerrar el paso a la caravana y la turba humilló a pedradas, palos, patadas y manotazos a los agentes de la corporación "estrella", quienes se tuvieron que replegar dejando a varios de sus compañeros severamente heridos a merced de los golpeadores.

Y es que una cosa es no reprimir a los agresores, pero sí usar la fuerza necesaria para contenerlos, y otra cosa es recibir órdenes superiores para dejarse golpear como si fueran piñatas y ser humillados.