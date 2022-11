Fe$tival de millone$ con mú$ica de Dodger$-Turnet

-o-o-oAl tercera base de los Dodgers, Justin Turner, “Aunque Ud. no lo Crea”, le pagarán dos millones de dólares, ¡dos millones, caballeros!, para que NO juegue con el equipo. Es decir, para que NO trabaje.

Sí, para que desaparezca del róster inexplicablemente, porque sí lo quieren dentro de ese uniforme. ¡Vaya contradicciones, vaya locuras!.

En Dodgers Stadium esperan conversar con sus agentes, “Vayner Sports”, a ver si llegan a un acuerdo, después de haberle regalado los dos millones.

Y Turner está furioso debido a que le han regalado ese par de milloncejos. Posiblemente la primera persona en la historia de la humanidad, que se ofende porque le hagan tal obsequio.

Desde luego, este enredo de millones de dólares, enmarañados con pretensiones de gran negocio, merece una amplia explicación.

Pero es simple: Turner, quien cumplirá sus 38 años de edad dentro de unos días, el miércoles 23, cobró 20 millones por la campaña de este 2022, y tenía para 2023, una opción por 16 millones, para finalizar su contrato multianual.

Ahora, los Dodgers podían negarse a cumplir ese compromiso, dejándolo libre, si le pagaban (buyout), dos millones. Y fue lo que hicieron.

Justin Turner es ahora agente libre, pero los Dodgers lo refirmarían, si en vez de los históricos 16 millones, él y sus agentes aceptaran 10 millones… Por supuesto, más los ya recibido dos millones del disgusto… ¡Amanecerá y veremos!

Hace pocos años, si decían que alguien se había enojado, porque le daban dos millones de dólares para que no trabajara, con seguridad, la respuesta hubiera sido, “Óyeme, deja de hablar pistoladas”.

Pero hoy día eso es el premio para Turner, por batear este año para 278, 13 jonrones y 81 impulsadas, mucho menos de lo esperado en las oficinas de Dodgers Stadium .

Por casualidad, cené antenoche con un amigo, llamado Rickey Servinio, quien es inversionista en La Bolsa. Por supuesto, que hablamos del dinero del beisbol en estos días.

“Lo que ocurre con la economía actual de ese espectáculo es tan impredecible, como increíble era hace muy poco. En el mundo de los negocios no entendemos cómo manejan el dinero. Asombrados, lo comentamos a diario”.

Cierto, el caso Justin Turner hubiera sido buen material para la sección de aquel admirado Robert Ripley, “Aunque Ud. no lo Crea”.

