Qué lío con el fentanilo, quedará en la historia como un episodio absurdo de políticas de salud, tan absurdas las americanas como las nuestras. Ellos miran a México como la causa y solución de la epidemia de consumo que padecen, a los suyos los tienen en las calles y acuden en su auxilio, solamente, cuando caen en sobredosis. Muy comentado acá, el que no sabemos de una lucha contra las redes de distribución y venta americana, los únicos malos señalados son nuestros narcos. En realidad, es un fármaco considerado esencial por la Organización Mundial de la Salud, para manejo del dolor y anestesia, es fantástico en manos del anestesiólogo. No puedo creer que AMLO no haya escuchado la opinión de sus expertos antes de anunciar su intento por sacarlo del uso médico, y, para colmo, exigirle al gobierno vecino haga lo mismo. Ya se tardaron en salir a desmentir esa posibilidad, no hay que escuchar más que a los anestesiólogos, que son los expertos en manejo del dolor y la aplicación para fines quirúrgicos. He sabido de algún anestesiólogo que abusó de las sustancias que maneja, pero son una rara excepción. La venta de fentanilo producido y distribuido para uso exclusivamente médico muy rara vez ha caído en malas manos. Las cantidades que producen los laboratorios patito clandestinos son muchísimo más grandes que lo que puede usar la medicina. De hecho, hay que facilitar el acceso a opiáceos (de origen vegetal) y opioides (sintéticos) en todo el país, no es fácil, ni barato, tener un óptimo manejo del dolor siendo mexicano. En Estados Unidos, al contrario, se les pasó la mano e indicaron tabletas del opioide Oxicodona a medio mundo, generando terribles adicciones terminando en el fentanilo, eso nos distingue y explica por qué acá todavía no es una epidemia. El trasiego de millones y millones de dosis eventualmente generará adictos callejeros, deteriorados, como se ven al cruzar la frontera. En la clínica vemos más frecuentemente graves consecuencias por el consumo de la metanfetamina o cristal, más que con ninguna otra droga, esta es la que necesita de una campaña de conciencia. En mucho está siendo utilizado el tema para distraer y justificar políticas ante futuras elecciones y un excelente pretexto para amenazar a México a cambio de favores, como Trump con los aranceles. Quiero pensar que en la Mañanera de mañana martes el Dr. López-Gatell aclarará que de ninguna manera se retirará el uso médico del fentanilo, si no sucede eso habrá una protesta de los profesionales de la salud. Mientras entre materia prima ilegalmente, habrá quien produzca fentanilo. No hay que confundir el esencial uso médico con la producción del narco y su distribución callejera. Ciencia y opinión, la primera engendra conocimiento, la segunda ignorancia, Hipócrates.

*El autor es siquiatra y ejerce en Tijuana.