Fallece ex titular de seguridad

Adrián García Hernández, quien fuera director de Seguridad Pública en Rosarito en la administración que encabezó Mirna Rincón, falleció ayer en su domicilio en Tijuana. Según comentan, mientras se bañaba le dio un infarto, se desvaneció y se golpeó la cabeza. García Hernández era teniente de corbeta, marino, y además de haber sido funcionario público en Rosarito, tenía una empresa de seguridad privada, a lo que se dedicaba en la actualidad. El ex militar estuvo al frente de la seguridad pública en Rosarito aproximadamente un año. CUANDO EL RÍO SUENA… A pesar de que la alcaldesa electa de Tijuana, Montserrat Caballero , dijo en entrevista que el próximo secretario de Seguridad Pública de Tijuana sería alguien de la tropa, suena fuertemente el nombre de Francisco Castro Trenti para este puesto. Cabe recordar que ya se ha mencionado que Fernando Castro Trenti, conocido como “El Diablo”, anduvo de cerca de la campaña de Caballero y se habla de que él tendrá un cargo, así que no es de extrañarse que su hermano, Francisco, también pudiera colarse en el gabinete. Francisco fue agente del Ministerio Público, encargado de Homicidios y Servicios Periciales, fue director de policía de Tijuana por un corto tiempo, mientras que en Rosarito estuvo al frente de la Policía cuando el alcalde era Javier Robles Aguirre. También estuvo al frente de la Policía en Tecate, cuando la alcaldesa era la priista Nereida Fuentes. Cuando estuvo en Rosarito, se la pasaba destacando sus estadísticas, sin embargo, en ese tiempo se hablaba de que a los detenidos les daban sendas golpizas. En su paso por Tecate, fue notorio que en dicho municipio la violencia fue en incremento, lo que no ha parado a la actualidad. En cuanto a su curriculum, además de los cargos anteriores mencionados, estuvo como subprocurador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ha sido profesor en la UABC, en la Universidad Iberoamericana y en la UDCI. Por cierto, en su paso por las Policías, fue mencionado que no aprobó los exámenes de control y confianza. Habrá que esperar a ver si la alcaldesa electa confirma esto que “suena” o da a conocer otras propuestas. NUEVA COORDINADORA La Agrupación Política de Baja California (APBC) eligió a Cristina Herrera Lugo como su nueva coordinadora general para los próximos seis meses. De acuerdo a un comunicado de este organismo, ella cuenta con un Doctorado en Gerencia y Políticas Educativas y es maestra en Pedagogía, se desempeñó como contralora interna en la Contraloría del Estado, fue secretaria particular de Cesar Moreno Martínez de Escobar, durante su gestión como presidente municipal de Tecate. Además, fue coordinadora del Grupo Madrugadores en Rosarito en el año 2000 y coordinadora Nacional de los Grupos Madrugadores en 2001. La acompañan en la nueva mesa directiva Ileana Díaz Perea, como secretaria, y Luis Miguel Palomares López, como tesorero. EX OMBUDSMAN En el marco del 30 aniversario de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (Cedhbc), se llevará a cabo una conferencia en la que participarán casi todos los que han sido titulares del organismo. Estarán en la charla: Melba Adriana Olvera, José Luis Pérez Canchola, Heriberto García, Antonio García Sánchez, Ismael Chacón y Francisco Javier Sánchez. De los ex titulares el será Raúl Ramírez Baena. La charla será transmitida por Facebook en el perfil de la Cedhbc.