Fake News (noticias falsas)

Las noticias falsas son el coronavirus del internet (lo siento no puedo dejar de hablar de la pandemia), pero es importante hablar de eso, necesitamos aprender a diferenciar que información es verdad y que no, porque las mentiras se extienden más rápido que la verdad ¿usted sabe la velocidad con la que corre un chisme? ¿quién no ha recibido una noticia falsa y se entera después de que se la mandó a todos sus contactos de Whatsapp?

¿Por qué lo hacen?

Por muchísimos motivos, sacando el morbo, le puedo explicar unas cuantas. Actualmente existe una preocupación mundial por las ‘fake news’ porque estas pueden modificar percepciones, imagínese aplicado al tema político, económico y social. Para comprender cómo se propagan las noticias falsas, se llevó a cabo un estudio a cargo de Vosoughi et al. ellos utilizaron un conjunto de datos de cascadas de rumores en Twitter de 2006 a 2017. Alrededor de 126,000 rumores fueron difundidos por ~3 millones de personas. Las noticias falsas llegaron a más personas que la verdad; el 1% superior de las cascadas de noticias falsas se difundió a entre 1000 y 100,000 personas, mientras que la verdad rara vez se difundió a más de 1000 personas.

Las noticias falsas se difundieron significativamente con más alcance, más velocidad, más profundo y más ampliamente que la verdad en todas las categorías de información, y los efectos fueron más pronunciados sobre las noticias políticas falsas en comparación con temas sobre terrorismo, desastres naturales, ciencia, leyendas urbanas o información financiera. Saque cuentas por favor.

Por ejemplo, con la situación actual ¿cuánta información le ha llegado? desde audios, videos ¡es más! una foto de unos médicos chinos durmiendo en el piso, ya la han rolado por todos los chats como médicos locales (inserte aquí la ciudad que sea). Ya les he recomendado hasta el cansancio ver la película ‘Wag the dog’ para poder entender cómo la percepción es manipulada, y se convierte en nuestra realidad.

Lo mejor de esta semana fue la noticia de un pobre doctor que murió triste solo y abandonado víctima del COVID-19 y ¡era un actor porno! y el nombre de dicho doctor era una grosería, ya van tres personas que lo comparten en su muro de Facebook pidiendo oración, tuve la atención de avisarle para que borraran ¿de dónde salió esta publicación? ¡no sé! pero estas ‘bromas’ generan likes, tráfico y muchas pero muuuuchas risas.

También puede ser que una noticia falsa se suelte para hacerle daño a una marca ¿ha tenido casos? a mi me ha tocado lidiar con crisis generadas por noticias falsas, desde clientes que lo hacen para recibir algo a cambio, hasta campañas negras con un gran presupuesto invertido en SEO; Por ejemplo hace un para de semanas traen en salsa a Zoom Meetings, que porque viola todo tipo de seguridad y casi casi el FBI se mete a ver que anda uno haciendo ¡nada mas alejado de la realidad! sí, tuvo una vulnerabilidad, que lo resolvieron y siguen los pobres, cabe mencionar que CISCO le da servicio a Zoom... mas allá de eso, ¿usted cree que pasar de 70 a 800 millones de usuarios entre diciembre de 2019 a marzo del 2020 no tuvo nada que ver? ¿qué coincidencia no?

Analicemos antes de compartir. Búsqueme en mis redes sociales :) ¡y cuídese por favor!

* La autora es estratega de marketing, directora de Adirektiva, miembro de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias