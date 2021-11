Esperan cambios en el deporte

La gestión de David González Camacho al frente del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California (INDE) no dejó buen sabor de boca, según se comenta en el ámbito deportivo. Y es que parece que con González Camacho, quien asumió el cargo en sustitución a Saúl Castro Verdugo, los únicos que salieron favorecidos fueron los beisbolistas. En años anteriores, Baja California se caracterizó por ser sede de diferentes eventos internacionales de diversas disciplinas, entre las que se encuentran el voleibol y los clavados. Sin embargo, bajo la dirección de González Camacho, únicamente se celebró la llamada “Serie de las Américas”. Además, la actual gestión del INDE no solo no celebró eventos, señalando en parte que era por la pandemia, sino que por un momento anunció que el estado no participaría en la Olimpiada Nacional y fue gracias a la presión de los padres de familia que se cambió la decisión. Otra de las cuestiones que causó molestia entre deportistas y padres de familia fue el mal estado en el que se encuentra el Centro de Alto Rendimiento de Tijuana y algunas áreas de la Ciudad Deportiva sin embargo, el director aseguró que el desorden fue heredado de la administración anterior y, en dos años de gestión no se pudo solucionar. Por cierto, en Mexicali una parte del estacionamiento de la Ciudad Deportiva fue tomado y cerrado por un lugar de venta de bebidas alcohólicas e incluso cercado, lo que ha llamado la atención de los usuarios. Ojalá que, con la entrada de la nueva administración estatal, que encabeza Lourdes Cáñez, Baja California se retome el orden administrativo y el lugar entre las potencias deportivas a nivel nacional. De entrada, ya cumplió una de las promesas rotas por David González, que era entregarles un incentivo económico a los atletas cachanillas que ganaron bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por 50 mil pesos a Aremi Fuentes Zavala y Luis Álvarez.

JUNTITOS

A quienes se les vio juntos fue a los cinco alcaldes de Baja California durante la toma de protesta de Marina del Pilar Ávila Olmeda como gobernadora, en el salón Auka del Centro Estatal de las Artes. Los ediles Armando Ayala, Aracely Brown, Montserrat Caballero, Norma Bustamante y Darío Benítez se tomaron la foto del recuerdo tras el evento, la que pudiera ser la primera luego de que tomaran el cargo. Hay que recordar que los ediles de Zona Costa y de Tecate formaron un frente para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la municipalización del agua, documento en el que no participó la edil mexicalense. Por cierto, en dicho tema se deberá esperar la resolución de la corte y en palabras de algunos alcaldes como Montserrat Caballero, la resolución que se tome se acatará.

DARÁN DETALLES DEL CRUCE

Este día, oficiales del CBP darán una conferencia en la que ofrecerán más detalles sobre los cambios en las restricciones en el cruce fronterizo terrestre que empezará a partir del 8 de noviembre. Moisés Castillo, oficial a cargo del puerto de entrada de San Ysidro, explicará cómo será el proceso del cruce y de qué manera se estánn preparando. Por otro lado, también un oficial de la garita de Calexico estará dando una conferencia sobre lo mismo. El próximo lunes, quienes tienen visa de turista podrán cruzar ya la frontera hacia Estados Unidos por las garitas terrestres, pero deberán contar con su esquema de vacunación.