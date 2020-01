Es tiempo de tenernos confianza y ponernos a trabajar en conjunto

Desde finales del año pasado hemos recibido noticias nada alentadoras en el contexto de impuestos estatales que el Poder Ejecutivo y Legislativo propusieron y aprobaron respectivamente.

Se nos comunicó sobre la necesidad económica por la que (de nuevo, como en cada administración entrante) atraviesan las finanzas públicas estatales, la necesidad de incrementar el impuesto sobre el trabajo personal mejor conocido como Impuesto Sobre Nóminas, el de espectáculos artísticos y públicos y el de casas de juego.

El sector empresarial organizado a través de sus cámaras y organismos empresariales y los Consejos Coordinadores Empresariales de cada municipio en B.C. y una vez analizado el planteamiento de incremento en 24% del impuesto sobre nóminas determinamos no estar de acuerdo por varios motivos y argumentos que en seguida trataré de explicar.

De entrada hay que decirlo, se nos presentó la “posibilidad” de incremento en seis impuestos, al final fueron nueve, que pretenden incrementar, dentro de ellos el relacionado con la gasolina, el gas (2.5 y 5% respectivamente)el impuesto sobre hospedaje, subirlo un 66% pasando del actual 3% al 5% y otros más que por motivos de espacio no comentaré en esta ocasión y ya hemos dado a conocer en nuestros comunicados.

Analizando el Impuesto Sobre Nóminas por ejemplo, y gracias a un estudio que el CCE solicitó realizar en 2019 sobre la situación que guardan las finanzas estatales en un periodo del 2013 al 2019 nos percatamos que, ese impuesto que aportamos los micro, pequeños, medianos y grandes empresarios y que se calcula sobre lo que se paga de nómina cada mes a nuestros colaboradores representa más del 70% de los ingresos propios del Estado (no incluyendo participaciones y aportaciones federales), y no solo eso, sino que ha tenido un GRAN crecimiento año con año pasando de 1,086 MDP (mil 86 millones de pesos) en 2013 a 2,964 MDP en 2018 y un pronóstico de 3,200 MDP para el cierre del 2019, prácticamente lo hemos triplicado en solo 6 años, por lo tanto que es entendible la posición de nuestro sector de no aceptar más incrementos, pues lo hemos venido haciendo y se demuestra.

Más aun, los economistas nos han advertido que el incrementar este impuesto a lo que pretende el Gobierno (3%) nos llevaría a ser de los pocos estados con la tasa más alta en todo México y comparativamente mucho mayor que la tasa del 2% que aplican estados que compiten con el nuestro para la atracción de inversiones como lo es Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Coahuila, etc., o sea, que perderíamos competitividad en este sentido.

Nos confirman también, que los impuestos como la gasolina y gas afectarán a TODOS los sectores de la población sin distinción, seremos un estado con mayor presión inflacionaria.

El impuesto sobre hospedaje sin duda restará competitividad, pues el sector hotelero lo trasladará a través de las reservaciones, en este caso, la gran mayoría de los estados cuenta con una tasa del 3% y es la tasa más alta hasta este momento, o sea que con el 5% seríamos 67% más caros que en cualquier otra parte de México.

El sector empresarial urge al Gobierno que nos convoque de nuevo para poder encontrar opciones que eviten tengamos estos riesgos, sin duda, requerimos un Gobierno fuerte y bien administrado, con sentido social, abierto a trabajar en equipo para lograr que Baja California tenga un mejor presente y futuro, reiteramos el compromiso de participar en un comité financiero mixto, que cada tres meses analice el desarrollo del la situación financiera del estado y proponga soluciones.

Vemos en el horizonte una gran oportunidad, pero solo lograremos transitar del punto en el que nos encontramos, hasta el que deseamos llegar, trabajando juntos, sociedad y gobierno.