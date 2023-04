Erradicar la pobreza extrema, ¿Se puede?

La pobreza extrema es una expresión de la desigualdad en la distribución del ingreso en una comunidad que pudiera ser municipal, estatal o nacional. Nuestra ciudad de dos millones de habitantes, con tanta riqueza, con una industria pujante, con una oferta de trabajo como no hay otra en el país, también tiene pobreza extrema. Aproximadamente 60 mil personas viven en esa condición. Solo 60 mil de los 2 millones que somos. Con toda la riqueza de la ciudad estoy convencido que podemos llegar a los 150 años de la ciudad con una pobreza extrema de no más de 0.5%. Actualmente es del 3%, tendremos que trabajar para que esa cantidad disminuya radicalmente. El 0.5% sería equivalente a unas 10 mil personas en pobreza extrema, es decir, una sexta parte de lo que tenemos hoy.

Esta condición tiene varias características que ya veremos en artículos subsecuentes. En estas líneas quiero enfatizar en que este puede ser un logro alcanzable si nos ponemos de acuerdo. No es una tarea solo del gobierno aunque sería el líder idóneo de este proyecto. Tampoco es solamente de los empresarios, aunque sin su colaboración no será posible alcanzar esta meta. Es necesaria la intervención de las iglesias de todas las denominaciones para colaborar en este sentido. En las familias hay personas que están viviendo en pobreza extrema aunque no toda la familia se encuentre en esa situación, también se necesitará de su colaboración. Qué decir de las ONG asistenciales que también pueden ayudar como lo hacen incansablemente.

Lo primero que habría que hacer es una convocatoria a una cruzada para terminar con la pobreza extrema. Necesitamos hacer un llamado a todos los sectores de la sociedad para que nos sumemos a esta misión por demás necesaria.