¿En Mexicali no hay covid?

El semáforo color naranja está en Baja California, pero, al parecer, no en todos los municipios.

Y es que en Mexicali están muy activos en la preparación de los deportistas que representarán a Baja California en la edición 2022 de los Juegos Nacionales Conade.

Aunque pudiera ser que en la capital del estado si están trabajando, lo que no hacen en otras ciudades.

Bueno, en Tijuana, el equipo del Instituto Municipal del Deporte anda activo, pero no en los procesos eliminatorios de Juegos Nacionales Conade, que ya deberían estar con todo para estas fechas, enfocados en el sector popular.

Los representantes del hockey sobre pasto tuvieron un control, evento en el que coordinaron esfuerzos la Asociación Estatal y el Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física de Baja California.

El control estaba programado para las categorías sub 15, sub 18 y sub 21, pero se dieron tiempo para trabajar con los infantiles, en las instalaciones que les facilitó el Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California.

Llegar en óptimas condiciones a la máxima fiesta del deporte infantil y juvenil de México es el objetivo de estos controles y también tendrán participación en torneos, como parte del fogueo.

Los que también tuvieron control fueron los judokas que entrenan en la Ciudad Deportiva, casa del Inde, aunque las actividades fueron en el Auditorio del Estado.

Ellos sí tendrán proceso estatal, programado para celebrarse en febrero, en ruta a los Juegos Nacionales Conade, pero los que logren superar la fase en Baja California, verán acción en los nacionales Tomoyoshi Yamagushi, que se llevarán a cabo en Mazatlán y Ciudad de México.

El Juvenil será del 10 al 13 de marzo en Mazatlán y el infantil, del 28 de abril al primero de mayo, en Ciudad de México, donde estarán de por medio los boletos a la máxima justa del deporte infantil y juvenil de México.

Tres elementos de Baja California son parte de la preselección nacional de fútbol, en busca de un lugar en el equipo mexicano que verá acción en la Sordo Olimpiada, que este año se llevará a cabo en Brasil. Los preseleccionados nacionales son Juan de Dios Martínez Granados, de Mexicali, Jesús Alberto Pérez Martínez, de Mexicali y el ensenadense Daniel López, que estarán en el Estado de México, donde se llevará a cabo la concentración, del 27 al 30 de enero.

En Brasil, sede olímpica, la selección mexicana verá acción del 1 al 15 de mayo.

Irán a la concentración con la deportiva que les entregó la directora del Inde, Lourdes Cañez Martínez, que recuperará todo lo que echó a perder David González Camacho cuando estuvo al frente de la paraestatal del deporte.

Ya recibieron su beca los deportistas de alto rendimiento de Ensenada y también los de Mexicali, correspondiente a julio-diciembre del 2021, cuando todavía estaba David y no les cumplió a los jóvenes. Prefirió meterle billetes a los campos de la Liga de Béisbol Amateur de Tijuana, Ángel Camarena Romo y Luis García, según eso, para ser sede de eventos internacionales, pero también para que sea, el primero, casa de los Industriales de Otay, que participarán en la siguiente campaña de la Liga Norte de México.

Ah y también recibieron su cheque de 50 mil pesos Aremi Fuentes y el Abuelo Álvarez, que ganaron medalla en los Juegos Olímpicos Tokyo 2020, deuda que también dejó David.

Ya no tenemos más espacio para los Apuntes, que hasta aquí llegan… por hoy, recuerden que nadie está a salvo del coronavirus, así que ayúdense usando cubreboca y gel antibacterial, además de guardar la sana distancia y aprovechen la oportunidad de recibir la vacuna de refuerzo, si es que califican para ella.