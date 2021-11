El viaje a Torreón

Después de horas de espera y traslados en aeropuertos por fin llegábamos a Torren, hacía tiempo que no viajabamos mi hijo y yo a cubrir alguna competencia, ahora íbamos contentos de poder estar presentes en una de las mejores carreras de México, la de los 5k y 10k de MarathonTV.

El viaje fue posible gracias al apoyo de la Fundación Vida Deporte, que apoya a atletas en desarrollo, en el aeropuerto nos reunimos con el atleta tijuanense Eric Guillen, que nos acompañaría en nuestra estadía en Torreón. Nos recibió una familia amable que nos abrió las puertas de su casa y que nos hizo sentir tan bien. Asistimos después a la presentación de atletas elite, y ahí estaban muchos de los mejores corredores mexicanos, algunos kenianos y de otros países, además entrenadores reconocidos, gente ligada al atletismo nacional y los organizadores encabezados por el entusiasta Juan José Martínez, el creador de esta gran carrera de 10k, muy conocido en el ambiente de atletismo en México y otros países por su programa ”Martes de Fondo” y su página Marathon TV,

En ese pequeño salón estaban grandes personajes como Luis Pineda, el amo de las estadísticas del atletismo mexicano, una gran persona al que tuve el gusto de conocer en uno de los viajes pasados las olimpiadas nacionales. Al día siguiente el gran evento, primero la de 5km que se pensaba sería recreativa pero muchos jóvenes atletas de gran nivel se hicieron presentes, yo me anime a correr gracias a una cortesía del Profe Martínez y ahí me coloque entre los corredores recreativos, feliz recorrí el trayecto con mi paso lento, me dieron la medalla que me hizo sentir muy satisfecho, dándole gracias a Dios por permitirme correr todavía, hace algunos años era difícil caminar bien por la terrible molestia del nervio ciático, esta vez corría sin dolerme nada. Nos dio mucho gusto ver como nuestra amiga Marla Valtierra de Mexicali que ahora entrena en México, ganaba los 5k y Eric Guillen llegaba entre los primeros 30, los dos rompiendo marca personal,

Después tuve que dejar de ser el viejo atleta para transformarme en un fotógrafo orgulloso con mi gafete de prensa apoyando a mi hijo en su misión de tomar fotografías a los mejores corredores de México. Después de una emocionante carrera de los 10k femeniles vimos a ganar a una jovencita sorprendente Anahí Álvarez campeona panamericana de Triatlón haciendo una carrera excelente con tiempo de 32.40 pudiendo vencer a la olímpica Andrea Ramírez. El tercer lugar fue para Alma Delia Cortes ganadora de la pasada Milla de Tijuana y entre las primeras 10 estuvieron también, grandes corredoras como la olímpica Daniela Torres, la keniana/mexicana Risper Gesabwa y la olímpica Laura Galván poseedora de los récords mexicanos de 1500 y 5mil, así de ese nivel fue la competencia y se convirtió en la carrera de 10k más competitiva de la historia en territorio mexicano, pues 9 corredoras pudieron bajar de los 34 minutos. En varonil, el olímpico José Luis Santana, medallista panamericano, se llevó el triunfo después de un gran duelo con el keniano Gititu, marcando los dos 28.48, en tercero Alberto González de Guatemala tuvo tiempo de 28.58 y después grandes corredores fueron llegando a la meta, aunque se extrañó los abandonos de Fernando Martínez, recién ganador de la milla tijuanense y el olímpico Jesús Esparza muy conocido en Tijuana por sus triunfos.

Mi hijo el Jr, tomó excelentes fotos que pronto le dieron la vuelta a todo México por las redes sociales, y así fuimos testigos de una gran competencia, una gran experiencia que se redondeó con el “tour” que dimos un día después por el bonito Torreón, con su gente amable y su rica comida.