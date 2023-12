El sufrimiento no lo causan los hechos

“Bueno, mejor, lo máximo. No lo dejes descansar hasta que lo bueno sea lo mejor, y lo mejor lo máximo”. San Jerónimo.

Hay cosas que no podemos cambiar, y lo que necesitamos hacer es abrazarlas. Y lo más atractivo es que cuando empezamos hacer esto contribuye precisamente a que suframos menos. Veamos cómo es esto.

EL DOLOR ES INEVITABLE, EL SUFRIMIENTO ES OPCIONAL.

En una charla el famoso gurú de desarrollo personal Tony Robbins explicaba este punto con el siguiente ejemplo: fallece tu mamá, o un ser querido muy cercano y apreciado. Lógicamente esto duele, el sentimiento de pérdida, la ausencia física de esa persona. Sin embargo, si después de seis meses o un año persiste este pesar, entonces lo que te hace sufrir no es el hecho del fallecimiento de dicha persona sino la percepción que tienes de ello: no debería de haber fallecido, nos hace mucha falta, si estaba muy bien de salud, etc.; y lógicamente como podemos cambiar esto sería cambiando dicha percepción: dar gracias a Dios por todos los años que nos la prestó, por todas las experiencias que vivimos juntos, por la alegría que nos causó su compañía, etc.

EL CAMBIO ES IRREVERSIBLE.

Otro ejemplo que podemos tomar es que en la vida todo cambia y todo tiene un fin. Y el que haya un fin de las cosas nos debe llevar a un nuevo comienzo, a un renacimiento.

Nuestro físico cambia, nuestras relaciones cambian, el clima cambia, la economía cambia, de hecho no hay necesidad de trabajar para que cambien las cosas, de una manera natural son así. Sin embargo, el cambio no es igual a progreso. Para que haya felicidad en el caso de un individuo es necesario que haya progreso en lo que hace, y para que lo tenga aquí si se necesita un esfuerzo cognitivo, estar consciente de que es necesario, y enfocarse en lograrlo. Un ejemplo muy sencillo: necesitas bajar veinte kgs. de peso, cuando llevas ya cinco abajo te sientes feliz, porque vas en el camino correcto de lograr tu objetivo. Ya que lo hayas alcanzado será necesario plantearte otro, ya que la sensación de logro pronto habrá terminado.

Otro ejemplo: en USA en el ramo tecnológico al parecer han desaparecido más de 100 mil empleos en dicho giro en este 2023. Muchos de estos ex empleados se han de sentir traicionados o frustrados, sin embargo para muchos de ellos será la oportunidad de colocarse en otra parte o de desarrollar nuevas habilidades que les permitirán salir adelante en un futuro próximo, o en su caso iniciar sus propios proyectos.

Aquí también existe una paradoja: todo mundo le gusta la idea de que le vaya mejor, pero no nos gusta lidiar con el cambio. Y esto es inevitable para poder lograr una mejora de la situación personal que tenemos.

Aquí aprovecho para concluir con una definición que brinda Robbins: la calidad de tu vida va en directa proporción a la cantidad de incertidumbre con la que puedas vivir confortablemente. Dicho de otra manera, a grandes riesgos ganancias ídem, riesgos mínimos resultados ídem. Aquí lógicamente ya dependerá de la capacidad de cada quien.

Y recuerde estimado lector, el sufrimiento y el placer está en la percepción, no en los hechos; el dolor es inevitable y el sufrimiento opcional.

Conclusión: esta noche festejamos Navidad, que la contemplación del Niño Jesús nos lleve a ser personas que brindamos paz a los demás, y de esta manera contribuir a la mejora de nuestro ambiente, cosa muy necesaria.

¡Feliz domingo, feliz Navidad, estimado lector!

*El autor es asesor del Despacho Asesores Ballesteros