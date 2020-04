El ‘nuevo normal’

Estamos en emergencia sanitaria, el mundo completo está en cuarentena y de repente en México ¡no pasa nada! vemos gente tratando de irse de vacaciones, hacinada en la playa con la verdad absoluta ¿cuál pandemia? yo no voy a hablar de virus, voy a hablar de negocios.

Nos obligaron a cerrar, si no es de forma voluntaria es por consecuencia, las personas que estamos respetando la cuarentena estamos yendo solo a comprar alimentos o medicamentos, por más abierto que ud. quiera permanecer eventualmente la gente no lo visitará.

Entre más rápido entendamos en el lío que estamos metidos, más rápido podemos actuar en consecuencia. Ya hablé del “home office” y de las acciones inmediatas frente a este desastre. Hoy quiero hablarle de poner los pies en la tierra.

1.- No gaste absolutamente más que lo necesario ¿a qué me refiero? preserve por sobre todas las cosas el compromiso de nómina, después con sus proveedores. No ande gastando en frivolidades, lo primordial es mantener al enfermo estable.

2.- Invierta (a fuerzas) en capacitar a su personal, porque no le queda de otra, si ellos tienen que irse a casa lo único que usted puede hacer es aprovechar este tiempo para capacitarlos, si no tiene un plan de capacitación anual ¡es momento de hacerlo! ¡pero ya!

3.- Busque los apoyos que está dando su gobierno estatal, si no, acérquese a las cámaras y/o asociaciones empresariales, averigüe qué están haciendo, todos estamos en la mismas, si a usted no se le activa la creatividad, probablemente a otro sí.

4.- Ajuste su estrategia para el momento que estamos viviendo hoy, es completamente atípico, una situación inesperada, entonces revise dónde está parado y qué es lo que va a hacer para que su empresa sobreviva, recuerde, lo primero es mantener al paciente con vida, después vemos qué le inyectamos para recuperarlo completamente.

5.- Aprenda, tenemos que entender que la prevención es el modo en el que debemos estar, es como los seguros, hay que tenerlos para jamás tener la necesidad de usarlos, pero si lo necesitamos ¡ahí está!, bueno, es lo mismo, ahora sabemos todo lo que puede pasar, en cuanto todo esto termine piense bien las cosas, si usted tuviera una segunda oportunidad ¿qué haría? si le hubieran dicho hace 5 años: “en el 2020 habrá una pandemia mundial que obligará a la humanidad a permanecer en su casa de 1 a 3 meses, su negocio cerrará” ¿cómo hubiera actuado usted? Pues bueno, empiece a ver cómo se va a comportar de ahora en adelante, en este “nuevo normal”.

Y sobre todo por favor, mantenga la buena actitud, no ande como Tom Hanks en el náufrago sin rasurarse y con los pelos largos ¡no! ahora necesitamos de esa actitud empresarial, del “nada me detiene”, “de esta saldré fortalecido” ¡y eso no se logra en pijamas, oiga! así que a trabajar que esta pandemia no se combate sola.

Todo esto pasará, de usted depende el cómo, lo que sí puede controlar es: cómo quedará el ambiente con sus colaboradores ¿los apoyó? ¿o no?, ¿empezará esta nueva etapa con un plan? ¿o seguirá en modo avión? lo que no nos mata nos hace más fuertes, y ahora, mi estimado empresario, es li-te-ral. Búsqueme en mis redes sociales, yo me ando dando ánimos sola :)

* La autora es estratega de marketing, directora de Adirektiva, miembro de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias