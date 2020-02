El final más polémico y el menos visto

El pasado domingo se llevó a cabo el final de “La academia”, el programa parecía un “Siempre en domingo”, ya que estuvieron como invitados Dulce, Rocío Banquells, Pedro Fernández, Karina y Ana Bárbara y realizaron duetos con los cinco finalistas. A través de la televisión, yo vi una final aburrida, sin el encanto que tuvieron anteriores ediciones, se notó que muchos musicales fueron grabados y no en vivo, en fin, pero eso es lo de menos.

Los jueces no hicieron mal su trabajo, Danna Paola fue la que le puso sabor al reality, ya que con sus comentarios muy similares y copiados de Lolita Cortés (hizo bien su tarea y se dedicó a ver ediciones pasada), la cantante fue la más beneficiada en su carrera, ya que de viva voz anunciaba presentaciones personales en algunas ciudad de la república. Hasta le entregaron discos de oro y platino durante el show.

Después de luchar contra el bajo rating (no superaban el millón de espectadores por domingo), de los romances entre los académicos, de historias trágicas que a nadie le importan, después de cuatro meses, por fin, llegó la gran final, pensando que ganadora sería la hondureña Angie y no fue así, ya que siempre estuvo en los primeros lugares por los votos digitales.

Una producción buena, el escenario siempre lució impecable, la conducción de Adal Ramones y Cynthia fue buena también, pero quizá la mala elección de canciones, lo desgastado de la fórmula, y alumnos que no lograron conexión con la gente, todo eso en conjunto hizo que el concepto naufragara, aun con los momentos polémicos entre Danna y dos académicos que no llegaron a la final, falta de talento, definitivamente.

Angie, Dennis, Dalú, Carlos y Charly fueron los finalistas de esta “Academia”, cinco jóvenes experimentados a excepción de Carlos y Angie, para quienes era su primera experiencia dentro de la música a nivel profesional. La sinaloense Dalú fue la ganadora del primer lugar y ni ella misma se lo creyó, ya que durante muchos programas siempre estuvo en los últimos lugares en votos y nunca ganó un dueto. Sorpresa total.

El segundo lugar fue Angie, lo que encendió las redes sociales del programa, si ustedes pueden meterse van a ver el enojo de los fans guatemaltecos y hondureños, ya que sus representantes no ganaron el primero y segundo lugar. Es muy interesante ver cómo la gente se “prende” y la palabra fraude es la que más aparece. Yo me pongo a pensar, México es un país musical, ha dado grandes cantantes y compositores a lo largo de la historia, ¿por qué el enojo?

Dalú es originaria de Sinaloa y la gente de ese estado, se siente muy orgullosa de los grandes artistas que ha dado esa tierra como Lola Beltrán, Pedro Infante o Banda El Recodo. Yo creo que aquí sucedió algo interesante, si vieron que su paisana, estaba desprotegida en votos, llegó el momento de la final, se unieron y empezaron a votar. Recordemos que los votos fueron gratuitos a través de una aplicación, por lo cual, no creo que haya compro de votos, como dicen las personas enojadas.

Pero siendo muy sincero, no creo que hagan una carrera exitosa estas dos chicas, algo les falta, no tienen carisma, mucho menos el guatemalteco Dennis, un chico bastante exagerado y sin gracia, yo le veo más futuro a Charly como cantante de una banda sinaloense y a Carlos cantando música de mariachi, que buena falta hace para México. Hace unos días tuve un sueño en el cual desaparecía el género urbano, fue muy feliz.

A pesar de que el juez Arturo López Gavito insista que esta Generación ha sido la mejor, no coincido para nada con él. Se me hace muy valiente que vayan a realizar una gira musical, cuando la mayoría de la población no vio el reality. En algunas ocasiones estarán acompañados de Danna Paola y de Alexander Acha, pero este último, ¿qué conciertos ha realizado? La sombra del padre, lo opaca. Pero bueno este programa lo pueden aprovechar los concursantes, si tienen un golpe de suerte.

*El autor es comunicador y director de Radio Media Escuela de Locución.