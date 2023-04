Entender el autismo y su gran diversidad es complejo, no hay una única visión. Quizá haya tantas visiones como personas con autismo. Es por eso que cada 2 de abril, se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, está conmemoración, se centra en la contribuciones de las personas autistas en el hogar, el trabajo, las artes y la formulación de políticas, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de comprender y aceptar la diversidad en el espectro autista.

Los Trastornos del Espectro Autista (TEA) son un grupo de trastornos del neurodesarrollo que afectan la comunicación social, la interacción social, el comportamiento y también dificulta la comprensión de las normas sociales no verbales. Los TEA incluyen varios trastornos que solían ser considerados de forma separada, como el autismo infantil temprano, el síndrome de Asperger y el trastorno desintegrativo infantil (síndrome de Heller). Sin embargo, en la quinta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5), se han agrupado bajo una sola categoría.

El autismo afecta a una de cada 100 personas en todo el mundo, varias celebridades presentan autismo como Leo Messi, Greta Thunberg, Tim Burton, Susan Boyle, Bill Gates, Elon Musk, Ximena Sariñana y Anthony Hopkins. A pesar de ser relativamente común, muchas personas aún no comprenden bien lo que es el autismo y cómo pueden interactuar con las personas que lo tienen. Las personas con espectro autista requieren la asistencia de otro ser humano para marcar límites, pedir disculpas, saber las palabras exactas para poder ser amables con sus sentimientos, administrar su tiempo y cumplir con responsabilidades básicas.

Debido a esto, la vida para una persona con autismo es generalmente más difícil que para una persona que no lo tenga. Las personas con autismo enfrentan desafíos que la mayoría de nosotros nunca entenderemos. Los desafíos para comunicarse y comprender a los demás pueden ser abrumadores y pueden conducir a la soledad y el aislamiento.

Es por eso que es tan importante la concientización y la educación sobre el autismo en nuestro entorno, para crear una sociedad más inclusiva y comprensiva para todas las personas. Esto implica educar a la población sobre qué es el autismo, cómo afecta a las personas y cómo podemos interactuar adecuadamente con las personas con autismo.

Es fundamental destacar que el autismo no es una enfermedad, sino una condición neurológica, lo que significa que afecta a cada persona de manera diferente. Algunos niños con autismo pueden tener habilidades excepcionales en ciertas áreas, mientras que otros pueden tener dificultades en otras áreas. Es fundamental no hacer suposiciones sobre lo que un niño con autismo es capaz o no de hacer, y en su lugar, centrarse en las habilidades y fortalezas únicas de cada estudiante.

En el ámbito escolar, los niños con autismo enfrentan muchos desafíos, desde problemas de comunicación hasta dificultades para adaptarse a los cambios en la rutina, problemas para interactuar socialmente con sus compañeros y para entender las normas sociales. Todo esto puede llevar a una sensación de aislamiento y exclusión. Es por ello, que tanto padres, maestros y sociedad se informen sobre el autismo y aprendan cómo apoyar adecuadamente a los estudiantes con este trastorno, ya que ellos pueden desempeñar un papel importante en la creación de un ambiente inclusivo el cual reduzca la estigmatización y la discriminación hacia las personas con autismo y promover una mayor inclusión en la educación, el empleo y la vida cotidiana.

Por último, es de consideración destacar que la concientización sobre el autismo no solo debe ser responsabilidad de las personas con autismo y sus familias. Es una responsabilidad de toda la sociedad fomentar la inclusión y la aceptación de las personas con autismo en todos los ámbitos de la sociedad, desde la educación y el empleo hasta el ocio y la cultura. Esto implica proporcionar recursos y apoyo adecuados, así como trabajar para eliminar cualquier barrera que puedan enfrentar en su vida diaria. Para ello, se requiere de políticas y medidas que fomenten la accesibilidad y la adaptación de los entornos, así como de la formación de los profesionales y la sensibilización de la sociedad en general.

Al crear conciencia, podemos crear entornos inclusivos que les permitan participar plenamente en la sociedad. más tolerantes, comprensivos y amorosos para todas las personas, incluidas aquellas con autismo.

Hay momentos en la vida que nos cambian para siempre, y conocer a una persona con autismo, es uno de ellos. Al principio, no sabía cómo acercarme, sentía mucha inseguridad e incomodidad, por no saber cómo interactuar con la persona. Pero con el tiempo, me di cuenta de que no era diferente a mí. Tenía intereses, pasatiempos y sentimientos, al igual que cualquier otra persona. Simplemente procesaba el mundo de manera diferente. Ver el mundo a través de sus ojos es una experiencia reveladora. Notaba cosas que yo pasaba por alto y se emocionaba con cosas que yo nunca había considerado interesantes. Me enseñó a apreciar la belleza en la simplicidad y me recordó que las cosas más importantes de la vida no tienen que ser complicadas.

Excelente semana y nos leemos en la próxima…

*- El autor es catedrático en la Escuela de Derecho y Gobierno de Pacifico Universidad.