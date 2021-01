El cuento de la mafia del poder

Si hay algo que López Obrador ha hecho no solo durante años, sino diariamente en sus mañaneras en beneplácito de sus seguidores, es atacar y descalificar de tajo a quienes no piensan como él, a partidos que no son el suyo, creando el cuento de que ellos son “La mafia del poder” los corruptos, los traidores, los conservadores que saquearon a México. Contradictoriamente, personajes de esta “mafia”, se redimen automáticamente, como el impresentable de Bartlett al ser parte de su gabinete. El colmo es que miembros destacados de esta “mafia”, han sido ungidos para contender en las próximas elecciones.

Layda Sansores, militante del PRI por 30 años, pasó por el PRD, Convergencia, PT y MC, es candidata al gobierno de Campeche.

Para Sonora, eligió a una persona muy cercana a él, Alfonso Durazo, quien trabajó en el PRI, en el PAN con Fox y en el PRD.

Con 22 años de militancia en el PRI, es elegida Clara Luz Flores, ex alcaldesa de Escobedo, N.L quien apenas hace 10 meses renunció al PRI, contenderá por Nuevo León.

Miguel Ángel Navarro, priísta por 29 años, y vinculado con el ex gobernador Roberto Sandoval, quien cuenta con tres órdenes de aprehensión, es el elegido por Nayarit.

Para Zacatecas va David Monreal, ex priísta, ex perredista y hermano del senador Ricardo Monreal, ex gobernador de ese estado, un claro ejemplo de chapulineo y nepotismo.

Para Querétaro, contendrá una ex magistrada Celia Maya García, quien ya ha perdido dos elecciones para gobernador, una por el PRD y otra por Morena.

¿Recuerda a los Súper Delegados estatales que AMLO aseguró no eran puestos políticos? Pues usando programas sociales para promoverse, son ahora los candidatos: Por Chihuahua, el ex perredista Juan Carlos Loera, y para Tlaxcala, Lorena Cuellar, con una militancia de 20 años en el PRI, quien también pasó por las filas del PRD. Para Colima, Indira Vizcaíno, anteriormente militante del PRI y PRD, y Víctor Manuel Castro del PRD para Baja California Sur.

Para Sinaloa el elegido fue Rubén Rocha, senador ex priísta quien contendió dos veces por la gubernatura apoyado por el PRD.

Para Michoacán, el actual alcalde de Morelia, Raúl Morón, perredista por más de 18 años.

En Guerrero la nominación de Félix Salgado Macedonio, es una falta total de respeto a los guerrerenses, un tipejo de la peor calaña, acusado de tres violaciones.

Solo en San Luis Potosí y aquí en Baja California, Morena tiene candidatas que no han militado en otros partidos. Francisca Reséndiz y Marina del Pilar Ávila.

Con esto se comprueba que “La mafia del poder” de López es solo un cuento para seguir engañando a la gente, porque en los hechos demuestra, no solo no combatirla sino ser parte de ella.

¡Ah! pero los candidatos supuestamente se eligieron “democráticamente” en base a encuestas que nadie sabe quién hizo, ni donde o cuando se hicieron.

En definitiva, Morena es la misma gata, pero revolcada, o sea con mucha más mugre.

¡Mujer Mexicana forja tu Patria!

* La autora es consejera familiar.