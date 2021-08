El calendario de MLB para temporada 2022

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE). “Mientras más deportes veo, más admiro y más amo al beisbol y a quienes lo juegan, en cualquier categoría”… J.V.-o-o-o

** Listo el calendario de la temporada de Grandes Ligas 2022. Inaugurarán el 31 de marzo, con los 30 equipos en acción. Los Yankees estarán en Texas, los Mets recibirán a los Nationals y los Marlins atenderán la visita de los Bravos… ** El Juego de Estrellas 2022 va a realizarse en el estadio de los Dodgers, el martes 19 de julio… ** Todo fue anunciado ayer con las reservas pandemiológicas del caso…

** Ayer, día cinco, se cumplieron cien años de la primera transmisión radial de un juego de Granes Ligas. Fue desde el Forbes Field, de Pittsburgh, a través de la KDKA-AM, con los Phillies visitando a los Piratas… ** Estelares receptores retirados, incluso, Johnny Bench, inisten en que es una tontería la nueva moda de los catchers de poner una rodilla en tierra, generalmente la izquierda, cuando va a lanzar el pitcher. Dicen que así es más difícil parar los wild pitches, se necesita más tiempo y hay menos fuerza para los tiros a las bases y queda al descubierto el muslo, expuesto a los fouls. Si van a tener la espinilla contra la tierra, ¿para que entonces la protejen con la rodillera?... ** El presidente del Salón de la Fama del Beisbol Venezolano, Juan José Ávila, anunció que ha comenzado la votación para los elevados 2021, la cual se prolongará hasta el dos de septiembre. No he recibido el material para votar, ¿o será que por viejo me van a sacar de los electores?... ** Por cierto, Johán Santana está en el Hall de la Fama de los Twins, Melvin Mora en el de los Orioles y Edgardo Alfonso en el de los Mets, pero ninguno de ellos en el su país…

-o-o-o-o“Mi esposa no se divorcia de mí, porque no quiere compartir nuestro dinero con los abogados. Casados ella y yo, ella lo tiene todo”… Pacomio.-o-o-o**

Un secreto bien guardado sigue siendo el motivo por el cual los Toros de Tijuana despidieron al mánager Omar Vizquel. El coleóptero de esta columna en ese equipo me informa que ni los peloteros lo saben. Entre tanto, los Toros están a ocho juegos de los líderes del Norte, Mariachis de Guadalajara, con 39-24. Vizquel los dejó, 34-22… ¡¿Cuál era el problema?!... ** Si así va a batear en Granes Ligas…: Nick Loffin, tercera base de los Quad Cities, Royals clase A Alta, bateó para la escalera y agregó un doble. Al batear cinco hits en seis turnos, elevó su porcentaje de embasado de 736 a 785…

-o-o-o“No hagas cosas buenas que parezcan malas”… Anónimo.Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.