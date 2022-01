-o-o-o-o

Hoy, como todos los miércoles, es Día del Correo. Por favor, no olvides informarme de tu nombre y la población o ciudad desde donde escribes. Gracias. ¡Graaaaaacias!.- Gracias por tantos e-mails y por tantas llamadas con motivo de mis 93 anteayer. Me la pasé leyéndolos y oyéndolos. Me emocionaron más de lo aconsejable a esta edad. Deseo contestar por este medio a todos y a cada uno, pero no tengo espacio, porque han sido más de 500 los correos. Gracias. amigos.

Ennio Minarini, de Montreal, pregunta:“¿1) Quién fue tu primer entrevistado en Grandes Ligas y cuál ha sido el último y en cuáles años; 2) algún pelotero te causó mala impresión; 3) por cuántos has votado para el Hall de la Fama?”.

Amigo Yeyo: 1) Mi primer entrevistado en las Mayores fue Roberto Clemente, antes de la Serie Mundial de 1960; el último ha sido Mariano Rivera, al retirarse, en enero de 2014; 2) De tres tengo malos recuerdos. De Rod Carew por arrogante y opuesto a las entrevistas conmigo y de Cookie Rojas y Manny Mota, porque cada uno me cobró 100 dólares por dejarse entrevistar. Se los pagué, pero nunca he publicado esas entrevistas. 3) Y no se por cuántos he votado, ni lo considero relevante.

Mario Riera N. de Carora, pregunta: “¿Por que no usan la sabermetría y anexas para establecer el salario de cada bigleaguer?”.

Amigo Mayo: Porque no lo acepta la Major League Baseball Players Association.

Rafael Rodríguez, de Turmero, pregunta: “¿Por qué las carreras anotadas no son tan importantes a la hora de seleccionar a un buen bateador?”.

Amigo Rafa: ¿Quién te dijo que eso es así?

Rúber Luzardo Socorro, de Santa Bárbara del Zulia, pregunta: “¿Cuál fue el róster del equipo Farándula y en qué año se fue ése juego de los artistas?”. Amigo Rubo: No fue un juego, sino una serie, jugada cada año en estadios de todo Venezuela, durante 23 años, hasta 1982, entre dos equipos, Farándula y Guaicaipuro (El Beisbol de los Artistas). Con Farándula jugaron, Joselo (Simón con Guaicaipuro), Toco Gómez, Manolo Coego, Néstor Gutiérrez, Tomás Henríquez, Héctor Sánchez.

Los dos equipos también jugaron tres veces en Yankee Stadium, Shea Stadium y West Point, con los New York Press, quienes a su vez visitaron tres veces Venezuela, desde luego, para jugar frente a nosotros, en Caracas, Maracay y Valencia.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

