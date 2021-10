El Juego del calamar (Squid Game)

Para este momento, seguramente habrás escuchado hablar sobre la nueva serie de Netflix, que está siendo la sensación en los últimos días, se trata de nada más y nada menos que de “El Juego del calamar” o “Squid Game”, una serie coreana que se ha posicionado en el TOP10 de la plataforma en más de 22 países en menos de una semana, pero ¿Qué tiene de especial para que todos la quieran ver? Ahora te lo cuento. Squid Game es una serie del contenido asiático que trata sobre un grupo de personas que tienen algo en común, cientos de problemas financieros que no les permiten vivir, están en el punto en que podrían hacer cualquier cosa para liberarse de ese adeudo, es aquí cuando los invitan a participar en una misteriosa competencia en donde el gran premio son más de lo equivalente a más de 800 millones de pesos, cifra que podría acabar con cualquier deuda de este planeta así que nadie dudó en participar. Todo iba bien hasta el momento en el que iniciaron los juegos, uno normalmente pensaría que se tratarían de actividades complicadas en los que sería imposible avanzar pero fue todo lo contrario, la competencia consistía en ganar juegos infantiles tradicionales coreanos de los setenta. Uno muy popular es el llamado “Luz verde, luz roja”, el cual consiste en quedarte congelado frente a la persona que está cantando una melodía que hace alusión a las luces del semáforo: Si dice “verde” puedes avanzar, pero si escuchas “rojo” debes parar por completo, de lo contrario tienes que volver a tu lugar de inicio, así es en las reglas del juego real pero en Squid Game eres asesinado. Ahora tú te preguntarás, ¿Por qué usaron este tipo de juegos en la serie?, El director explicó que la razón principal es porque no requiere mucho tiempo ni energía para comprender las reglas de este tipo de juegos, desde el principio puedes notar que los participantes luchan por sobrevivir y al mismo tiempo de ganar, así que vas conectando rápidamente con cada uno de los personajes y sientes que estás luchando junto a ellos. La serie cumple muy rápido con un propósito que pocas logran, fácilmente puedes sentirte dentro de la historia. Ahora, al terminar de ver la serie, el director quiere que nos preguntemos, ¿Por qué ellos compiten así? Y nos invita a reflexionar sobre cómo estamos viviendo, porque día con día se vuelve una competencia a muerte como en el juego y esto gracias a las sociedades tan competitivas en las que muchos sobreviven pisando a otros, por esa razón el director piensa que nuestras vidas son la continuación del Juego del Calamar. Él se centra en la idea de la competitividad porque en Corea del Sur es bien conocido que desde que naces tus padres te preparan para que en el futuro puedas encontrar un buen trabajo, la mayoría de las familias lo hacen así a tal grado que cuando llega el punto en el que los jóvenes buscan empleo no lo encuentran porque todos están al mismo nivel o incluso tienen más preparación que ellos. Ahora ¿te gustaría saber más sobre ello o sobre otras reflexiones y curiosidades de la serie? te invito a ver los videos del canal de Youtube de Liry Onni, no te vas a arrepentir, ahora cuéntame tú ¿Ya miraste la serie? ¿Qué te pareció?

*Akari es youtuber del canal Akari Beauty Official, cuenta con más del millón y medio de seguidores. Sus contenidos son: Vlogs, Challenge, DiY’s, reviews y todo lo relacionado a la cultura asiática.