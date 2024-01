El Emprendedor del 2024

En el cambiante paisaje de los mercados actuales, los emprendedores enfrentamos desafíos y oportunidades sin precedentes. Te invito a reflexionar sobre siete perspectivas clave que pueden guiar tus decisiones estratégicas para este 2024.

1. Iniciar con un destino en mente. Antes de arrancar tu proyecto, un emprendedor debe definir claramente su visión. Por ejemplo, la empresa de transporte Uber no solo comenzó con la idea de una aplicación de movilidad, sino con el destino de revolucionar el transporte urbano. La claridad en su visión les permitió navegar y liderar el mercado.

2. El vínculo inseparable entre noticias y redes sociales. Las marcas deben reconocer que las noticias y las redes sociales se retroalimentan. Durante la pandemia, las empresas que monitorizaron las redes para identificar tendencias emergentes, como Zoom con el teletrabajo, supieron adaptar su oferta a tiempo real, manteniendo su relevancia y fortaleciendo su presencia de mercado.

3. La importancia de escuchar al consumidor. Los clientes frecuentemente exponen las deficiencias de sus competidores. Apple, al observar la frustración de los usuarios con teléfonos complicados, simplificó la interfaz del smartphone, ganando una enorme base de usuarios leales. Escuchar convierte las debilidades de la competencia en tu ventaja competitiva.

4. Conocer tu propuesta de valor. La frase “Señor, esto es un Arby’s” se ha vuelto un meme para señalar la desconexión entre la expectativa y la realidad. Las empresas deben ser claras en lo que ofrecen, como lo hace Arby’s con su enfoque en carnes de calidad. Confundir o exagerar la propuesta de valor puede ser contraproducente.

5. Prepararse para las crisis. La crisis es la prueba de fuego de la resiliencia empresarial. Tomemos a Nintendo, que frente a la adversidad económica, diversificó sus ofertas con innovaciones como la Nintendo Switch, logrando recuperarse y prosperar. Una planificación adecuada convierte desafíos en oportunidades.

6. La colaboración es clave. No hay que subestimar el valor de una red de apoyo. Google, por ejemplo, ha colaborado con universidades y startups para innovar en inteligencia artificial, manteniendo su liderazgo. Un buen emprendedor sabe cuándo y cómo buscar ayuda externa para potenciar su empresa.

7. Aprender de la historia para innovar. Finalmente, voltear al pasado siempre será una fuente de inspiración. La marca de relojes Casio, por ejemplo, reinventó sus productos digitales “vintage” para apelar a la nostalgia y las tendencias actuales, logrando capturar un nuevo segmento de mercado.

Para los emprendedores, estas perspectivas no son solo teorías, sino principios aplicables que hacen diferente entre una empresa que sobrevive y una que prospera. La investigación de mercados no solo se trata de datos y tendencias, sino de comprender el comportamiento humano y adaptarse a él, siempre con la vista puesta en el horizonte de posibilidades. Ese es el compromiso que tenemos en Testa Marketing… y no pienso cambiarlo.