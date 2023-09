Ayer falleció el ex gobernador de Baja California, y alcalde de Mexicali y empresario bajacaliforniano, Eugenio Elorduy Walther a los 82 años de edad.

El ex gobernador quien estaba por cumplir los 83 años el 21 de noviembre murió en su casa de la Colonia Nueva en Mexicali, según comentan; A Elorduy Walther le sobreviven su esposa María Elena Blackaller Williamson, y sus hijos Mariela, Erika, Eugenio y Ernesto.

Don Eugenio, quien egresó del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey como administrador de empresas, fue el primer alcalde panista en Mexicali, cargo que ocupó de 1995 a 1998 en donde fue impulsor de distintas obras en la ciudad. Contendió por la gubernatura en 2001, cargo que ganó y que derivado de los lazos logrados con los gobiernos federales en ese entonces panistas con Vicente Fox y en el último año con Felipe Calderón logró importantes recursos para distintas obras en Mexicali que en la actualidad siguen funcionando.

También fue el impulsor de obras en Tijuana como el Corredor 2000, entre otras.

Durante su militancia, fue una de las personas más influyentes en el Partido Acción Nacional, siendo uno de los impulsores para que se diera el primer gobierno panista en Baja California, con la llegada de Ernesto Ruffo Appel.

Además de político y empresario, era una persona muy devota, previo a dejar la vida pública, era muy común verlo en misa los fines de semana en la iglesia del Perpetuo Socorro, siempre acompañado por una de sus hijas, así como un apasionado del beisbol. Baja California pierde a una persona que impulsó el

Levantan la mano

No son muchos los que han apuntado, así sea sólo de palabra hasta el momento, para contender por la presidencia municipal de Rosarito cobijados por el Frente Amplio por México, pero el ex regidor panista Ricardo Martínez Cabrales ya levantó la mano. De hecho, desde hace ya un buen rato inició con labor de campo para ir ganando simpatías entre las lideresas de colonias, quienes de manera abierta le han organizado reuniones para muestrearlo, pues los tiempos ya están encima.

Martínez Cabrales, es un joven que no se separó de la línea de los azules y que se ha mantenido en los trabajos de su partido, pero sin duda tendrá que enfrentar a la sombra del ex candidato independiente Fernando Serrano, quien hasta el momento continúa en la mira de los mandamases de los partidos que conforman el frente.

De hecho, según las malas lenguas Serrano García puso fecha para dar a conocer su decisión, a fin de mes, pues espera que los morenos todavía le guiñen un ojo y que su nombre pueda aparecer en las boletas electorales, ya sea como candidato a alcalde o mínimo diputado local.

Por lo pronto, en el PAN ya se organiza una reunión entre ex regidores y ex síndicos, para fortalecer la alianza con el PRI y el PRD pero no se sabe cuántos acudirán pues no pocos de ellos ya traen puesto el chaleco guinda.

Mientras en el grupo de los morenazos sí que hay muchas manos levantadas, tantas que por supuesto ya incluso se formaron hasta grupos antagónicos, tan solo en el ayuntamiento rosaritense hay dos, los protegidos y los descalzos.

Los primeros apoyados desde la presidencia municipal y los otros, que sienten que pueden levantar dizque porque la gente los quiere y nada más, entre todos suman al menos diez personajes.

Si esto no fuera demasiado hay que agregar a los suspirantes que trabajan para el Gobierno del Estado o para el Congreso, así que a tomar aire, prender todas las veladoras posibles, porque se antoja una lucha sin cuartel.

Rosarito, no te acabes.