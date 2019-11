Distinguirá Ayuntamiento de Tijuana a boxeadores

El Cabildo de Tijuana tal parece quiere en este arranque distinguir a dos ex boxeadores muy queridos por los tijuanenses.

Y es que en la sesión de Cabildo programada para hoy a las 11:00 horas, se cuenta con dos curiosos puntos a votar.

El punto 3.6 que se votará es el acuerdo relativo a entregar las llaves de la ciudad a Érik Isaac Morales, mejor conocido como “El Terrible” Morales.

Mientras que el 3.7 es el acuerdo relativo a nombrar huésped distinguido del Municipio de Tijuana a Julio César Chávez González.

Ambos ex boxeadores están más enfocados a narrar eventos de boxeo, solo que en el caso del “Terrible” bien valdría la pena aclarar que sería el reconocimiento como ex deportista, no como diputado federal de Morena, cargo que ostenta actualmente.

Recibe citatorio

El pasado martes el ex secretario particular del entonces alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro, Zabel Arturo Solís acudió al Palacio Municipal como parte de los citatorios que ha enviado la actual administración.

Dijo que tan seguro se siente del trabajo que realizaron que acudió al citatorio sin ningún problema, respondiendo cualquier duda que pudiera existir sobre el trabajo hecho los pasados tres años.

Señaló que Gastélum Buenrostro pidió a todos sus colaboradores del 22 Ayuntamiento de Tijuana responder cualquier duda que pudiera existir.

Asegurando que los recursos fueron bien manejados y si existe alguna duda están dispuestos a responder.

Van tras el PRI

Este miércoles se llevaron a cabo los registros de los aspirantes a la dirigencia estatal del PRI; de los once personajes que el delegado Eruviel Alonso Que informó que estaban interesados en participar, únicamente dos fórmulas fueron las registradas, al interior del rojo los militantes y aspirantes reclaman que la convocatoria tuvo tantas trabas que sospechan (con muchos argumentos) que se buscaba tener una elección a modo para imponer a un dirigente.

Por ejemplo, dicen los escarlatas, para registrarse como candidatos los aspirantes debían pagar una cuota; si querían ser candidatos a presidente del Comité Directivo Estatal debían pagar 60 mil pesos para suscribirse, y si aspiraban a ser secretario debían pagar 50 mil pesos, ¿para qué? Solo el delegado sabe, pues no dio explicaciones de nada. En total por fórmula debían llegar con 110 mil pesos del águila, si no, no valía su aspiración.

Adicional a ello, los pretensos debían renunciar a todo cargo público o de partido, por ejemplo si se es regidor o funcionario o tuviera cualquier cargo, tenía que renunciar a él, cosa que los priistas también reclamaron que eso nunca sucedía. Los militantes insisten en que estas trabas eran para que únicamente se registrara una fórmula, sin embargo, tal parece que la movida no le salió al delegado pues fueron dos los registrados.

Por un lado, el profesor Roberto Haro y la regidora con licencia Adriana López Quintero se postularon para presidente y secretaria, con los apoyos de distintos sectores; mientras tanto, Carlos Jiménez (aparente hankista) y Guadalupe Gutiérrez Fregoso (indudable castrotrentista) fue la otra fórmula que se registró; así las cosas en la política, el único sitio donde el agua y el aceite pueden unirse si los intereses así convienen.

Comentan que Hank Rhon busca deslindarse de querer él imponer a alguna de las fórmulas, pues aunque es cierto que Jiménez es cercano, esto no quiere decir que él lo mandó registrarse.