Después del balk el jonrón es válido

-o-o-o-o

Hoy martes y mañana son Días del Correo. Por favor, envía tu nombre y la población o ciudad desde donde escribes.

Ronaldo Morales, de Mérida, Yucatán, pregunta: “¿Es válido un jonrón conectado contra lanzamiento de un pitcher, con la bola muerta, porque ha cometido balk antes de ese pitcheo? Es lo que ha sentenciado un umpire contra el equipo que dirijo. El cuadrangular fue de dos carreras y perdimos 4-2”.

Amigo Ronnie: Lamento esa derrota. Pero la sentencia del umpire fue correcta. La Regla 6.02 (a)13, la cual era antes 8.05, establece que sí, cuando se sentencia un balk, la bola está muerta, sin embargo, si el bateador se embasa por hit o por error, todo marchará como si no se hubiera cometido el balk. Es decir, continuará la acción sin tomar en cuenta que se ha sentenciado un balk. Me lo confirmó mi querido amigo, el umpire venezolano Juan Loaiza. Cristóbal Harper, de Caléxico, California, pregunta: “¿Cómo explica, tanto que hablan y opinan a favor del deporte personas como Ud? Porque a mí me parece eso de los deportes es un asunto de vagos, de gente sin oficio. Dedíquese a algo serio”. Amigo Cris: Tienes más de medio Siglo de atraso. Te recomiendo acudir a un sicólogo para que te ponga al día, porque en caso contrario, en cualquier momento intentarás ir al cine mudo, solicitarás un coche halado por caballos, tomarás ruda con caña blanca y usarás Glostora para peinarte. Douglas Terán, de Caraballeda, opina: “Mi pasión por el beisbol es tan grande, que pido a Dios, cuando yo abandone este mundo terrenal, si me permiten la entrada al Cielo, ojalá haya beisbol de Grandes Ligas allá. Por ahora, suplico que estos insensatos mercantilistas (gremios de peloteros y de propietarios) terminen de entender que el beisbol es un tema de pasión y de felicidad espiritual, por lo que debe estar por encima del egoísmo financiero en el cual ellos lo tienen enmarcado y secuestrado, en el más vil y bajo de los egoísmos. Deberían acusarlos de terroristas, por tanto daño que nos hacen a los aficionados”.

Óscar Hernández, de Caracas, envió e-mail muy emotivo y pidió que no fuera publicado. Gracias, Oscar.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

ATENCIÓN.- Puedes leer el archivo de “Juan Vené en la Pelota” en Internet, entrando por “el deporte vuelve a unirnos.