Desaire presidencial

El presidente Andrés Manuel López Obrador esperó hasta el último minuto para anunciar que no va la Cumbre de las Américas, en la ciudad de Los Ángeles, porque “no se invita a todos los países”, específicamente a Venezuela, Nicaragua y Cuba, encabezados por los dictadores izquierdistas Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Miguel DíazCanel.

Es bien sabido que Maduro y Ortega se encuentran en la lista negra en los Estados Unidos, que los pueden conducir a calabozos por presuntos actos delictivos, mientras que para Díaz-Canel es imposible pisar territorio de los “imperialistas” yanquis.

Así con esa excusa, López Obrador deja plantado a Joe Biden, no como al fanfarrón de Donald Trump, a quien el actual mandatario en campaña advirtió que contestaría a cada una de sus ofensas, pero ya en Palacio Nacional estaba pendiente del republicano. En el caso de López Obrador quizá de momento no pase nada por desairar a Biden. Aunque el mandatario mexicano debe recordar que el desdén no nada más es para el presidente gringo, sino para una numerosa comunidad México-americana que vive en Los Ángeles y el Sur de California.

La ausencia del mandatario será suplida por Marcelo Ebrard Casaubón, quien estará feliz por codearse con Biden y otros mandatarios del continente.

Solo que López Obrador debe recordar que ya son varias groserías diplomáticas para Biden, como apoyar a Trump al acudir a la Casa Blanca, negarle la felicitación por un supuesto fraude electoral inventado por el millonario y ahora dejarlo plantado en la Cumbre.

Todo esto seguramente traerá consecuencias. De acuerdo a la página oficial, las Cumbres de las Américas reúnen a los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados Miembros del Hemisferio para debatir sobre aspectos políticos compartidos, afirmar valores comunes y comprometerse a acciones concertadas a nivel nacional y regional con el fin de hacer frente a desafíos presentes y futuros que enfrentan los países de las Américas.

APAGONES EN BC

Baja California y San Luis Río Colorado, en Sonora sufrieron el pasado domingo un apagón en distintas colonias, esto derivado de una orden del Centro Nacional de Control de Energía para mantener la estabilidad del sistema eléctrico.

El apagón se tuvo que realizar debido a una falla ocurrida en una de las empresas privadas que se encarga de los ciclos combinados para regular la energía en Baja California.

En primera instancia, las autoridades señalaron que el apagón estaba programa solamente para la zona Costa de Baja California, pero éste vino a alcanzar a Mexicali, así como San Luis.

Hay que decir que no es la primera vez que pasa, pero puso en alerta principalmente al sector empresarial debido a que se da apenas en el inicio de la temporada de calor y sin entrar el verano formalmente.

El dirigente de Canacintra en Mexicali, Alberto Sánchez Torres, visualizaba que durante este mes, a mediados o finales se pudieran ver apagones, pero estos se adelantaron, aunque el reporte de la Comisión Federal de Electricidad detalla que se debió a una falla.

El sector industrial y maquilador se pone en alerta ya que los apagones pudieran afectar los ciclos de producción que en algunas empresas es de manera constante y una situación así genera pérdidas. Para solventar la situación de déficit de energía que tiene Baja California, la Comisión Federal de Electricidad construye una planta en Mexicali, la cual está ubicada en el ejido Cuernavaca y que en teoría solucionaría el problema energético a corto plazo, en lo que se resuelve de raíz, pero se espera que la planta, si no hay retrasos, empiece a trabajar en julio, por lo que faltarían todavía algunas semanas para ello.

Por lo pronto, se espera esta semana que la temperatura llegue a los 46 grados centígrados en Mexicali, la temperatura más alta en lo que va del año, mientras que para Tijuana se espera que suba a los 30 grados centígrados; por lo que las autoridades municipales deberán estar atentas durante los próximos días.

PRESENTA MARINA PLAN DE DESARROLLO

Ayer, que se cumplió el primer aniversario del triunfo en las urnas de Marina del Pilar Ávila Olmeda como gobernadora, encabezó la presentación del Plan Estatal de Desarrollo.

Comentan que el anuncio causó buena impresión entre la clase política y empresarial, pues atiende las áreas de oportunidad de la entidad.

Además, busca atender problemas como el abastecimiento de agua, el tráfico y la carencia de infraestructura.